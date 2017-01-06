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Игорь Акинфеев: если я еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, что такое романтика в футболе, а также о своих предпочтениях в отдыхе.
– Что тогда можете назвать романтикой футбола?
– Романтика – это победы, кубки, медали. Когда играет гимн твоей страны или на тебя надевают медаль. Обнять кубок, поцеловать его - вот это романтика. До него ведь надо еще добраться, его надо выиграть. Фишка в том, что ты можешь выйти в финал, но там проиграть и получить серебряную медаль, а это уже не романтика, а горечь, слезы и все остальное.
– О других видах спорта, "для себя", можно даже не спрашивать?
– (Улыбается.) Я с детства соблюдаю осторожность, чтобы не получать травм. Если на водных лыжах стоять - можно сломать ногу, водный мотоцикл - есть опасность подпрыгнуть на волне и упасть или даже шею свернуть, потому что на такой скорости это то же самое, что на асфальт упасть. Парашюты все эти… Если, скажем, я еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю.
– А как футболисты уходят в отпуск?
– Отпуск у нас в десятых числах декабря и где-то до середины января. Это единственный период, когда можно полноценно отдохнуть. Не очень удобно: в Европе холодно, в России тем более, приходится ехать куда-то, чтобы немножко погреться.
– Где будете греться в наступающем году?
– Мы с семьей выбрали Таиланд. Уже летали туда с детьми, там хорошо — много всяких аквапарков, зоопарков, просто приезжаешь и живешь. Знаете, пока был один, вообще никогда никуда не летал, и так хорошо было. Но когда появляются дети… Начинаешь заботиться в первую очередь о том, чтобы хорошо было им, а не тебе.
Журнал "ОК!"
– Что тогда можете назвать романтикой футбола?
– Романтика – это победы, кубки, медали. Когда играет гимн твоей страны или на тебя надевают медаль. Обнять кубок, поцеловать его - вот это романтика. До него ведь надо еще добраться, его надо выиграть. Фишка в том, что ты можешь выйти в финал, но там проиграть и получить серебряную медаль, а это уже не романтика, а горечь, слезы и все остальное.
– О других видах спорта, "для себя", можно даже не спрашивать?
– (Улыбается.) Я с детства соблюдаю осторожность, чтобы не получать травм. Если на водных лыжах стоять - можно сломать ногу, водный мотоцикл - есть опасность подпрыгнуть на волне и упасть или даже шею свернуть, потому что на такой скорости это то же самое, что на асфальт упасть. Парашюты все эти… Если, скажем, я еду в отпуск, то просто сижу на песочке и на людей смотрю.
– А как футболисты уходят в отпуск?
– Отпуск у нас в десятых числах декабря и где-то до середины января. Это единственный период, когда можно полноценно отдохнуть. Не очень удобно: в Европе холодно, в России тем более, приходится ехать куда-то, чтобы немножко погреться.
– Где будете греться в наступающем году?
– Мы с семьей выбрали Таиланд. Уже летали туда с детьми, там хорошо — много всяких аквапарков, зоопарков, просто приезжаешь и живешь. Знаете, пока был один, вообще никогда никуда не летал, и так хорошо было. Но когда появляются дети… Начинаешь заботиться в первую очередь о том, чтобы хорошо было им, а не тебе.
Журнал "ОК!"
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