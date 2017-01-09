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Президент "Урала": сказали Широкову, сколько можем платить, пока он нам не отвечает

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о переговорах с полузащитником Романом Широковым, который планирует возобновить карьеру.

"Ситуация с приглашением Романа Широкова никак не развивается. Мы сказали, сколько можем платить. Но пока ответ не получили. Если Рома захочет у нас играть, будем рады его видеть. Думаю, Широков нам поможет.

Он пока ничего не сказал. Видимо, думает над вопросом. Обсуждает ситуацию с агентом Арсеном Минасовым. Как получится, так получится", - цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Урал Широков
Сегодня, 01:02
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