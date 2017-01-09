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Не секонд-хенд. Молло в «Зените»: плюсы и минусы
Похоже, Геннадий Орлов скоро поменяет мнение о лидере «Крыльев Советов» Йоане Молло: игрок, которого известный комментатор назвал «секонд-хендом», не нужным нашему футболу, перебирается в «Зенит». Автор Rusfootball.info, видевший все матчи Молло в России, рассказывает о ещё одном самарском приобретении петербургского клуба.
В худших традициях Шатова
В начале сезона казалось, что Олег Шатов станет ключевым игроком команды Мирчи Луческу, но с приездом Жулиано и Роберта Мака всё поменялось. Да, Шатова преследовали травмы, но у тренера были претензии к игре Олега, который слишком долго таскал мяч и возился с ним, тогда как Луческу требует минимума касаний и максимума скорости.
Молло также является правшой, тяготеющим к левому флангу и тоже порой возится с мячом, проходит на дриблинге парочку соперников без кардинального продвижения вперёд. Если в «Крыльях» это делать ему позволено, то в «Зените» Йоану придётся менять стиль своей игре и соответствовать более высоким требованиям. Правда, и вариантов для продолжения атак в Петербурге у него должно стать больше.
Усиление сильного, а не слабого места
Шатов, Кокорин, Джорджевич, Мак, Жулиано, возвращающийся в строй Данни, могущий сыграть в полузащите Жирков, молодой Гасилин – кажется, атакующая группа у «Зенита» и без того укомплектована здорово даже для клуба, играющего на 2 фронта. Тем более учитывая слабое применение ротации Луческу осенью. В то время как клуб испытывает проблемы на позиции, например, центрального защитника, он усиливает и без того хорошо укомплектованную линию, место в которой найдётся далеко не всем.
Непростой характер?
Селекционер «Крыльев» Максим Ляпин, рассказывая о лучшем трансфере своей жизни, отмечал, что при осуществлении сделки по Молло очень помогла его дурная репутация – никто не хотел связываться с Йоаном, что и сыграло на руку «Крыльям». Думается, этот фактор оказался важен и летом, когда самарцам, ко всеобщему удивлению, удалось вовсе выкупить Молло, который до последнего дня трансферного окна никуда так и не ушёл из «Сент-Этьена», где ставку на него не делали.
Правда, в Самаре никаких заскоков француз вроде бы не вытворял. Эмоциональное удаление в матче с «Динамо» в прошлом сезоне – ну с каждым бывает. А в остальном – милейший человек.
Готовность к конкуренции
Быть может, секрет спокойствия Молло в «Крыльях» – его звёздный статус, который никто не мог оспорить? В «Зените» такие люди точно найдутся. В Петербурге Йоан не будет примой, особенным талантом, которому будут даваться какие-то поблажки. Как человек с очень высокой самооценкой отреагирует на ситуацию, в которой он не будет безусловным игроком основы, готов ли он будет выгрызать право выходить на поле – большой вопрос.
Неправильный паспорт
«Зенит» – одна из наиболее зависимых от лимита на легионеров команд Премьер-лиги. Кстати, именно по этой причине петербуржцы обратили внимание на ещё одного игрока «Крыльев» Ибрагима Цаллагова. Не исключено, что в Петербурге Молло столкнётся с ситуацией, когда путь на поле ему преградят паспорта Кокорина и Шатова, даже если они будут в худшей, чем Йоан, форме. Потому не факт, что Луческу сможет задействовать француза тогда, когда ему захочется.
Наш человек
Молло – это вам не Эрнани, понятия не имеющий, что его ждёт в России. Йоан адаптировался к жизни в далеко не самом благополучном городе (летние месяцы, в которые Самара расцветает, Молло провёл не в России), привык к русскому чемпионату и, что самое главное, сделал потрясающие успехи в изучении русского языка. Этот парень точно не будет замкнуто таскаться вместе с переводчиком или понимающими его легионерами и будет в состоянии пояснить за любой вопрос Смольникову с Шатовым и Дзюбой.
Техничный альтруист
Халка долгое время обвиняли в футбольном эгоизме, с Молло таких проблем точно не будет. Йоан – коллективный игрок, которому шикарная голевая передача (особенно если их 3 и сделаны они в одном матче против «Зенита») доставляет не меньше радости, чем собственный забитый гол. Можно не сомневаться, что француз не будет жадничать, а интеллект и техника позволят ему придумать и довести до партнёра интересную передачу.
Другое дело, что Молло имеет определённые проблемы с завершением атак: в прошлом сезоне он не забил вообще ни разу, в этом году повысил показатели в том числе благодаря пенальти. Так что кучи голов, как от Халка, точно ждать не стоит. Молло – игрок организации, подыгрыша, разгона атаки. Но если Луческу обратил на него внимание, значит такой футболист ему и нужен. Кстати, Мирча стал одним из двух тренеров (вместе со Скрипченко), включивших Молло в свою пятёрку лучших футболистов прошедшего года.
Выгодная покупка
3 миллиона евро «Локомотив» заплатил за Игоря Портнягина –27-летнего нападающего, уже давно не показывающего былого уровня. Сам «Локомотив» не отпускает 32-летнего Самедова менее чем за 5 миллионов евро. Примеров можно приводить много. И чем дальше, тем очевиднее станет выгодность покупки Молло. Руководители «Крыльев» летом заявляли, что заключили с французом 3-летний контракт, потому, в отличие от ситуации с Цаллаговым, дело не в сроке окончания соглашения. 3 миллиона за игрока такого калибра – это явно дёшево. Например, «Кубань» в последние годы поставляла «Спартаку» куда менее крутых футболистов за куда большие деньги.
Мотивирован реализовать амбиции
Йоан старается равняться на Криштиану Роналду и считает себя очень талантливым игроком. В Молло много амбиций, которые он не мог реализовать в Самаре. Парню уже 27 лет, а он до сих пор толком не раскрылся, хотя ему прочили будущее если ли не футболиста сборной Франции, то игрока очень серьёзного европейского уровня. Переход в большой клуб, не вылезающий из еврокубков – возможно, последний шанс Молло показать, что он чего-то стоит и не отправиться на свалку загубленных талантов. Потому «Зенит» должен получить не расслабившегося в России легионера, а предельно мотивированного одарённого игрока, который должен всё доказать здесь и сейчас.
Медийность
Не сказать, что наш портал постоянно упоминается в эфирах федерального спортивного канала, но благодаря Йоану Молло мы добрались и на «Матч-ТВ»: интервью Ивана Долинина с Йоаном, который говорит с журналистами по-русски даже в присутствии переводчика, стало хитом интернета.
Лучшая пресс-служба России способна придумать с такой яркой фигурой, как Молло, множество интересных вещей – общительный и весёлый француз наверняка пойдёт навстречу классным идеям и поработает на имидж и пиар клуба.
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Роман Гуськов, Rusfootball.info
Минусы
В худших традициях Шатова
В начале сезона казалось, что Олег Шатов станет ключевым игроком команды Мирчи Луческу, но с приездом Жулиано и Роберта Мака всё поменялось. Да, Шатова преследовали травмы, но у тренера были претензии к игре Олега, который слишком долго таскал мяч и возился с ним, тогда как Луческу требует минимума касаний и максимума скорости.
Молло также является правшой, тяготеющим к левому флангу и тоже порой возится с мячом, проходит на дриблинге парочку соперников без кардинального продвижения вперёд. Если в «Крыльях» это делать ему позволено, то в «Зените» Йоану придётся менять стиль своей игре и соответствовать более высоким требованиям. Правда, и вариантов для продолжения атак в Петербурге у него должно стать больше.
Усиление сильного, а не слабого места
Шатов, Кокорин, Джорджевич, Мак, Жулиано, возвращающийся в строй Данни, могущий сыграть в полузащите Жирков, молодой Гасилин – кажется, атакующая группа у «Зенита» и без того укомплектована здорово даже для клуба, играющего на 2 фронта. Тем более учитывая слабое применение ротации Луческу осенью. В то время как клуб испытывает проблемы на позиции, например, центрального защитника, он усиливает и без того хорошо укомплектованную линию, место в которой найдётся далеко не всем.
Молло уже давно примерил футболку «Зенита»
Непростой характер?
Селекционер «Крыльев» Максим Ляпин, рассказывая о лучшем трансфере своей жизни, отмечал, что при осуществлении сделки по Молло очень помогла его дурная репутация – никто не хотел связываться с Йоаном, что и сыграло на руку «Крыльям». Думается, этот фактор оказался важен и летом, когда самарцам, ко всеобщему удивлению, удалось вовсе выкупить Молло, который до последнего дня трансферного окна никуда так и не ушёл из «Сент-Этьена», где ставку на него не делали.
Правда, в Самаре никаких заскоков француз вроде бы не вытворял. Эмоциональное удаление в матче с «Динамо» в прошлом сезоне – ну с каждым бывает. А в остальном – милейший человек.
Готовность к конкуренции
Быть может, секрет спокойствия Молло в «Крыльях» – его звёздный статус, который никто не мог оспорить? В «Зените» такие люди точно найдутся. В Петербурге Йоан не будет примой, особенным талантом, которому будут даваться какие-то поблажки. Как человек с очень высокой самооценкой отреагирует на ситуацию, в которой он не будет безусловным игроком основы, готов ли он будет выгрызать право выходить на поле – большой вопрос.
Неправильный паспорт
«Зенит» – одна из наиболее зависимых от лимита на легионеров команд Премьер-лиги. Кстати, именно по этой причине петербуржцы обратили внимание на ещё одного игрока «Крыльев» Ибрагима Цаллагова. Не исключено, что в Петербурге Молло столкнётся с ситуацией, когда путь на поле ему преградят паспорта Кокорина и Шатова, даже если они будут в худшей, чем Йоан, форме. Потому не факт, что Луческу сможет задействовать француза тогда, когда ему захочется.
Плюсы
Наш человек
Молло – это вам не Эрнани, понятия не имеющий, что его ждёт в России. Йоан адаптировался к жизни в далеко не самом благополучном городе (летние месяцы, в которые Самара расцветает, Молло провёл не в России), привык к русскому чемпионату и, что самое главное, сделал потрясающие успехи в изучении русского языка. Этот парень точно не будет замкнуто таскаться вместе с переводчиком или понимающими его легионерами и будет в состоянии пояснить за любой вопрос Смольникову с Шатовым и Дзюбой.
Техничный альтруист
Халка долгое время обвиняли в футбольном эгоизме, с Молло таких проблем точно не будет. Йоан – коллективный игрок, которому шикарная голевая передача (особенно если их 3 и сделаны они в одном матче против «Зенита») доставляет не меньше радости, чем собственный забитый гол. Можно не сомневаться, что француз не будет жадничать, а интеллект и техника позволят ему придумать и довести до партнёра интересную передачу.
Другое дело, что Молло имеет определённые проблемы с завершением атак: в прошлом сезоне он не забил вообще ни разу, в этом году повысил показатели в том числе благодаря пенальти. Так что кучи голов, как от Халка, точно ждать не стоит. Молло – игрок организации, подыгрыша, разгона атаки. Но если Луческу обратил на него внимание, значит такой футболист ему и нужен. Кстати, Мирча стал одним из двух тренеров (вместе со Скрипченко), включивших Молло в свою пятёрку лучших футболистов прошедшего года.
Выгодная покупка
3 миллиона евро «Локомотив» заплатил за Игоря Портнягина –27-летнего нападающего, уже давно не показывающего былого уровня. Сам «Локомотив» не отпускает 32-летнего Самедова менее чем за 5 миллионов евро. Примеров можно приводить много. И чем дальше, тем очевиднее станет выгодность покупки Молло. Руководители «Крыльев» летом заявляли, что заключили с французом 3-летний контракт, потому, в отличие от ситуации с Цаллаговым, дело не в сроке окончания соглашения. 3 миллиона за игрока такого калибра – это явно дёшево. Например, «Кубань» в последние годы поставляла «Спартаку» куда менее крутых футболистов за куда большие деньги.
Мотивирован реализовать амбиции
Йоан старается равняться на Криштиану Роналду и считает себя очень талантливым игроком. В Молло много амбиций, которые он не мог реализовать в Самаре. Парню уже 27 лет, а он до сих пор толком не раскрылся, хотя ему прочили будущее если ли не футболиста сборной Франции, то игрока очень серьёзного европейского уровня. Переход в большой клуб, не вылезающий из еврокубков – возможно, последний шанс Молло показать, что он чего-то стоит и не отправиться на свалку загубленных талантов. Потому «Зенит» должен получить не расслабившегося в России легионера, а предельно мотивированного одарённого игрока, который должен всё доказать здесь и сейчас.
Медийность
Не сказать, что наш портал постоянно упоминается в эфирах федерального спортивного канала, но благодаря Йоану Молло мы добрались и на «Матч-ТВ»: интервью Ивана Долинина с Йоаном, который говорит с журналистами по-русски даже в присутствии переводчика, стало хитом интернета.
Лучшая пресс-служба России способна придумать с такой яркой фигурой, как Молло, множество интересных вещей – общительный и весёлый француз наверняка пойдёт навстречу классным идеям и поработает на имидж и пиар клуба.
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Роман Гуськов, Rusfootball.info
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