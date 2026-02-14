Голами в матче отличились левый вингер Сергей Пиняев, нападающий Николай Комличенко и опорный полузащитник Артем Тимофеев.
Товарищеские матчи
Голы: Пиняев, 10, 14, Комличенко, 19, Тимофеев, 30.
"Локомотив": Лантратов (Веселов, 46), Рамирес, Погостнов, Морозов (Годяев, 55), Чевардин, Тимофеев, Щетинин, Сарвели (Мялковский, 55), Пиняев, Бакаев (Салтыков, 55), Комличенко.
"Локомотив" забил четыре безответных мяча самаркандскому "Динамо"
Товарищеский матч "Локомотива" и самаркандского "Динамо" завершился победой "железнодорожников" со счетом 4:0.
Фото: ФК "Локомотив"