Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Динамо СамаркандЗавершен
Локомотив
17:00
ПюникНе начат
Ахмат
17:00
АГМКНе начат

"Локомотив" забил четыре безответных мяча самаркандскому "Динамо"

Товарищеский матч "Локомотива" и самаркандского "Динамо" завершился победой "железнодорожников" со счетом 4:0.
Фото: ФК "Локомотив"
Голами в матче отличились левый вингер Сергей Пиняев, нападающий Николай Комличенко и опорный полузащитник Артем Тимофеев.

Товарищеские матчи

Голы: Пиняев, 10, 14, Комличенко, 19, Тимофеев, 30.

"Локомотив": Лантратов (Веселов, 46), Рамирес, Погостнов, Морозов (Годяев, 55), Чевардин, Тимофеев, Щетинин, Сарвели (Мялковский, 55), Пиняев, Бакаев (Салтыков, 55), Комличенко.

