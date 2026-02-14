По информации источника, "Ботафого" связался с игроком "Локомотива" Лукасом Фассоном. В бразильском клубе сказали, что могут предложить только такой контракт, который уступает нынешнему соглашению футболиста с "железнодорожниками".
Защитник выступает в составе московского клуба с начала июля 2022 года. В текущем сезоне на счету бразильского игрока 20 матчей и 2 результативные передачи. Соглашение с Фассоном рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Источник: O Dia
Защитник "Локомотива" может перейти в "Ботафого"
"Ботафого" интересуется защитником московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"