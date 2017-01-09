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Форвард "Волгаря" может перейти в "Анжи"

Зимой в "Анжи" может перейти нападающий "Волгаря" Александр Радченко, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, в услугах 23-летнего форварда заинтересован новый главный тренер махачкалинцев Александр Григорян, знакомый с ним по работе в Хабаровске. В нынешнем сезоне Радченко провел в ФНЛ 22 матча и забил два гола.
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 23:00
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