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Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Диего Марадона: я разочарован Месси (2)
Сергей Кривохарченко: вот это да! Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко (фото)
Комментатор телеканала "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко высказал мнение о фотографии форварда "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.
Нападающий выложил в Инстаграм фото в футболке колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
"Вот это да! Александр Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!", – написал Кривохарченко в твиттере.
Нападающий выложил в Инстаграм фото в футболке колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
"Вот это да! Александр Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!", – написал Кривохарченко в твиттере.
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