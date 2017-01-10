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Сергей Кривохарченко: вот это да! Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко (фото)

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко высказал мнение о фотографии форварда "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.

Нападающий выложил в Инстаграм фото в футболке колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

"Вот это да! Александр Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!", – написал Кривохарченко в твиттере.

Сергей Кривохарченко: вот это да! Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко (фото)
Теги: Кокорин Еременко
Сегодня, 15:57
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16
(3)
№16 Написал: Chell (Сегодня, 17:36) #
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  •  (2)

мне кажется , что Кокорин своим утлым сознанием и не понял, с чей физиономией майку нацепил!
Регистрация: 28.10.2016
№15 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже, Кокоше сильно в детстве мячиком в головку попали. Опять оправдываться придется. Да-а, было у отца три сына: двое умных, а третий - Кокорин.
Регистрация: 30.11.2013
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
а ладно наезжать на пацана, ему наверняка Мамаев сказал, что на фото Тургенев...))

laughing

Кривохарченко тоже норм написал)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Это его главный спонсор !
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 16:46) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Анжи»
Сергей Прямохарченко...
Регистрация: 1.05.2011
№11 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 16:35) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manowar
А я подумал , что Ерёменко усы отрастил !


Не только усы, но ещё и волосы в придачу - причёска шикарная...


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Регистрация: 25.10.2008
№10 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кокоша с наркобароном на футболке и Жирков в военном кителе- вот уровень воспитания наших "звёзд".
Регистрация: 23.11.2009
№9 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Савелий
Да ладно наезжать на пацана, ему наверняка Мамаев сказал, что на фото Тургенев...))

laughing laughing А я подумал , что Ерёменко усы отрастил !
Регистрация: 23.09.2016
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:26) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Да и сказать нечего в адрес этих двух братьев-акробатьев.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:23) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Савелий
Да ладно наезжать на пацана, ему наверняка Мамаев сказал, что на фото Тургенев...))

laughing


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: kruga (Сегодня, 16:19) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ничему дебила жизнь не учит...


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:15) #
  • +15
  •  (15)

Да ладно наезжать на пацана, ему наверняка Мамаев сказал, что на фото Тургенев...))
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 24.11.2008
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 16:02) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Как же я рад что он не в Спартаке,и как же огорчен что он футболист сборной,просрем все с такими питухами как кокоша,наркоман вонючий,еще и спортсмен!!!!
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
КОКОрин и КОКОс почти одно и то же ! Как не поддержать ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (16)

А рядом - его "девушка", с которой он отдыхал? Или "семья"? smile


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
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