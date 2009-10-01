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Виталий Мутко: Россия — 1-я страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что Россия является первой страной, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке к чемпионату мира.

"Был отчёт по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчёт обо всех операционных делах: это и жеребьёвка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтёрской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов.

Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет", — цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 20:05
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№9 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну человееек neutral_face
Весь спорт вокруг него полыхает,а ему трын трава blush "острых проблем нет"


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№8 Написал: Wonderland (Сегодня, 20:51) #
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Ты совсем идиот? Ах да, ты ж зинитовский - понятно все. На одну сортир-арену посмотреть, до кубка конфедераций, репетиции, считанные месяцы, а второй по величине стадион является трижды затопленным сортиром с плесенью и кривыми рельсами...


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№7 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 20:38) #
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Болеет за:
«Анжи»
Виталий Мутко: Россия — 1-я страна, которая доставляет бабки ФИФА при подготовке ЧМ.
Регистрация: 1.05.2011
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мутко первый чиновник в футболе, который балаболит больше, чем делает


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
ЦСКА
ТОЧНО! а стад в Питере - это же наши проблемы...России rage


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
а это не странно? потом окажется, что всё неправильно подготовили
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Мурмаши1975 Заполярье (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Проблема не в стране, а таких Виталиках


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Мне бы хереса, грамм 700
Регистрация: 23.10.2016
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:24) #
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Все эти заслуги конечно же исключительно его! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:10) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
зато с кубком конфедераций проблем хватало на тему стадиков
да и инфраструктура везде налажена?вот я хз что решат с пробкими у нас
как мусора у нас будут говорить по английски, если половина из них дикие неучи?
проблем тьма.другой вопрос ЧТО вы им показываете.
были же случаи, когда Путин приезжал в города. так там разрушенные дома навесами с картинками домов вывешивали....
посмотрим посмотрим


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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