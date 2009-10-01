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Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Доменико Кришито: новички - хорошие футболисты, надеюсь, они покажут свой уровень в "Зените" (1)
Виталий Мутко: Россия — 1-я страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ
Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что Россия является первой страной, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке к чемпионату мира.
"Был отчёт по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчёт обо всех операционных делах: это и жеребьёвка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтёрской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов.
Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет", — цитирует Мутко ТАСС.
"Был отчёт по чемпионату мира, я подробно докладывал с презентацией. Был отчёт обо всех операционных делах: это и жеребьёвка Кубка конфедераций, представление талисмана чемпионата мира, запуск волонтёрской программы; об инфраструктуре, подробно рассмотрели базы, стадионы, гостиницы, аэропорты. Никаких вопросов.
Считаю, что это первый чемпионат, который для ФИФА готовится спокойно, острых проблем нет", — цитирует Мутко ТАСС.
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