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Крис Смоллинг: если "МЮ" продолжит в том же духе, может случиться все что угодно

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг отметил, что манкунианцы в последнее время сумели обрести стабильность.

"Думаю, что чем больше я играю, тем лучше. Я из тех футболистов, которые всегда предпочтут игру тренировке. Я пропустил довольно значительное время из-за травмы, но сейчас набрал форму, так что всё в порядке.

В последние недели мы обрели стабильность, именно этого команде и не хватало. Если "МЮ" продолжит в том же духе, может случиться всё что угодно", — цитирует Смоллинга Sky Sports.
Теги: Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:01
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