Добро или зло - что творит ФИФА, увеличивая число участников Чемпионата Мира?

Фото: AFP

Фото: Reuters

С 2026-го года в финальной стадии Чемпионата Мира будут участвовать 48 национальных сборных.пробует понять, что несет в себе новая реформа международной федерации футбола - добро или зло?Если вы вдруг еще не слышали об объявленных нововведениях, то расскажу, что с 2026-го года в финальной стадии мирового первенства будет не 32 команды, а 48. Разбиты они будут на 16 групп, в каждой из которых будет по 3 сборные. Две из них будут выходить в стадию 1/16 финала. Таким образом, фактически максимальное количество матчей для чемпиона останется тем же - 7, но общее число игр вырастет с 64 до 80.И из последних цифр следует первый плюс, который может склонить вас к положительному мнению относительно реформы ФИФА. С увеличением сыгранных матчей произойдет одновременное увеличение доходов от их проведения и от телетрансляций. Каждую игру планируется вписать в отдельный временной слот с учетом наиболее удобного времени для больших телевизионных аудиторий. Таким образом, по прогнозам исследователей международной федерации футбола прибыль может вырасти на сумму порядка 640 миллионов долларов.Думаю, вы не будете спорить, что любой нормальный бизнесмен (а футбол сейчас в том числе и бизнес) не откажется от такого прироста в доходах. Очевидно, это обстоятельство оказало существенное влияние на решение об увеличении числа команд. Другое дело, куда эти деньги пойдут? Хорошо, если их пустят на развитие футбола в не самых передовых странах. Плохо, если все миллионы долларов осядут исключительно в карманах, скажем так, сотрудников ФИФА.С другой стороны, в любом случае сразу с первым турниром по новой формуле огромное количество болельщиков по всему миру получат возможность поболеть за сборную своей страны на главном турнире планеты. На данный момент лишь 76 национальных команд из 209 официальной состоящих в ФИФА участвовали в финальной стадии Чемпионата Мира. Надо понимать, что в остальных 133 странах живут люди, которые всегда мечтали увидеть своих соотечественников на мундиале. Теперь у кого-то из них, как, например, у исландцев прошлым летом, стало больше надежды на исполнение мечты и осуществление красивой сказки.В первую очередь, как кажется, это касается китайцев, которые успешно проходили отборочный турнир только один раз, которые жаждут этого еще минимум один раз и у которых сейчас абсолютно бешеные финансовые вливания в футбол. В этой связи шутка Владимира Стогниенко в твиттере видится не такой уж и шуткой, а скорее более приближенным к реальности фактом. По крайней мере, расчет на увеличение доходов от большего вовлечения китайского зрителя представляется вполне разумным.Не забудем и о том, что не лишним расширение числа участников финальной стадии будет и для нашей страны. Не такие уж мы частые гости Чемпионата Мира, чтобы ругаться на увеличение шансов на попадание на этот праздник. Впрочем, не факт, что ФИФА сильно увеличит квоты для Европы. Подробных разъяснений на этот счет пока нет, но предполагается, что более щедро путевками на расширенный Чемпионат Мира будут одарены Азия и Африка. Наверно, это логично, если смотреть с точки зрения вовлеченности в футбол и его развития - в Европе они лучше, чем на остальных континентах, а потому надо работать именно в сторону азиат и африканцев.Возможно, именно поэтому негативные отзывы о новой реформе чаще слышны из ведущих футбольных стран. Недовольство высказывали, например, Лёв и Венгер. Оба тренера говорили, что не уверены, что все это приведет к повышению качества футбола, и заявляли, что уровень Чемпионата Мира упадет. Понятно, что с ними можно согласиться, но я бы озвучил менее популярное мнение - мне кажется, что средний уровень команд-середняков в последние годы вырос, а потому они вполне смогут соответствовать лидерам. Борьбу уж точно навяжут.Хотя тут же стоит оговориться, что борьба может быть не во всех матчах. Реформа предполагает новый формат турнира, при котором в группе у каждой команды будет по два матча. Это значит, что в последней игре две сборные могут "скатать" тот результат, который позволит им обеим пройти дальше. С другой стороны, проблема команды, которая в итоге окажется на последнем месте, будет только в том, что эта команда не смогла сама в своих встречах добиться устраивающего себя результата.Новый формат может привести к еще одному изменению. И оно уже кажется ужасающим. По сообщению The Times, чиновники задумываются о введении серии пенальти на групповой стадии в случае ничьи в основное время. Не хочется, чтобы из футбола кто-то сделал хоккей. Правда, другой идеи, как избежать возможного стремления команд играть на 0:0 с первых минут, пока нет. А играть на ничью будет практически наверняка выгодно - ведь 2 очка в большинстве случаев позволят выйти из группы.Впрочем, детали всех грядущих изменений еще не раскрыты. Возможно, в ФИФА есть секретные задумки и разработки, которые покорят общественность. Пока же стоит признать, что реформа воспринята не очень радостно. Особо негодует, как уже говорилось выше, Европа. Инфантино заявлял, что будет советоваться с представителями европейских футбольных лиг, но этого не было. В частности, испанская лига утверждает, что никаких совещаний не было. Более того, руководство Ла Лиги намерено в судебном порядке добиться отмены решения ФИФА. Так что пусть и объявлено о расширении числа участников Чемпионата Мира, но все самое главное, в том числе и возможная отмена данного нововведения, еще впереди.