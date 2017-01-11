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"Зенит" может сделать предложение "Бенфике" о переходе Виталия Лысцова

"Зенит" следит за центральным защитником португальской "Бенфики" Виталием Лысцовым, передает ФАН.

В настоящий момент 21-летний россиянин выступает на правах аренды за аутсайдера португальского чемпионата "Тонделу". Летом футболист, прошедший все юношеские и молодежную сборные России, вернется в "Бенфику". Предполагается, что к тому моменту "Зенит" сделает предложение.

Как передает издание, сумма трансфера может составить более 10 млн евро.
Теги: Зенит Лысцов
Сегодня, 15:48
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13
(4)
№13 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (3)

Оставьте парня в покое, пусть играет себе за нормальный клуб в Европе!!
Регистрация: 17.12.2015
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрые португальцы продолжают разводить мешков smile
А тут они еще про лимит в России прочухали, вот поэтому и стали брать нашу молодежь, а потом будут впаривать их обратно втридорога)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:49) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тут всё ясно!10 лямов за пацана???Да это же очередной распил!!!
Регистрация: 2.04.2012
№10 Написал: borlas (Сегодня, 16:38) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: ssskkkbbb
я же говорил, каждые 10 минут Зенит будет покупать до конца окна. По 40 раз на дню.


А ты говоришь, откуда у нас столько денег?
Мы же не покупаем вот таких игроков вот за такие деньги. smile

Там Адриано за лям, в другом месте кого в аренду, так и набегает. smile
Регистрация: 22.07.2009
№9 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
не усилит Зенит. Но главное - он принадлежит Бенфике, а там видимо у руководства все схвачено, если вы понимаете о чем я
Регистрация: 16.03.2010
№8 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: utekay
Кто это?

Новая звезда.
Регистрация: 27.01.2009
№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (3)

А кто ТАКОЙ? И зачем он Зениту? непонятно!!
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:16) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
не губите парню карьеру. 10 лямов свои направьте на очередной транш по распил- Арене
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:12) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Кто это?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ада ипана род чтож за трансферы то такие
Регистрация: 26.09.2006
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:04) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
я же говорил, каждые 10 минут Зенит будет покупать до конца окна. По 40 раз на дню.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Батька (Сегодня, 16:01) #
  • -1
  •  (3)

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ganstaleex (Сегодня, 15:51) #
  • +7
  •  (11)

Оставайся в европе!
Регистрация: 21.12.2016
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