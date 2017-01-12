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Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай Китайцы после появления нового лимита на легионеров начали искать игроков с паспортом азиатской конфедерации. Туда уже перебрался Одил Ахмедов из "Краснодара", и вот-вот перейдет Валерий Кичин из "Енисея". Rusfootball.info представляет тех азиатских паспортистов российского футбола.








В Китае появился лимит на легионеров: 4 иностранца + легионер с азиатским паспортом. Клубы срочно начали искать азиатских игроков и обратили внимание на российский рынок. Одил Ахмедов перешел в «Шанхай СИПГ», а в скором времени возможно перейдет в Китай защитник «Енисея» Валерий Кичин. У него киргизский паспорт. Представляем вниманию тех игроков, на которых стоит обратить внимание китайцам в России.

Сердар Азмун, Иран

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай


Иранский форвард является самым талантливым и перспективным игроком своего континента. Большая удача, что в юношеском возрасте скауты Курбана Бердыева обратили на него внимание. Еще будучи игроком «Рубина» на футболиста был большой спрос в Англии. Ринат Билялетдинов даже шутил, что скорее всего интересуется тульский «Арсенал», а не лондонский. В прошлом году Сердар провел замечательный отрезок в конце чемпионата. «Ростов» летом смог заполучить игрока, разыграться футболист смог только по осени. В Лиге Чемпионов Азмун был один из лучших в «Ростове». Сейчаас хочет «Ливерпуль», но в Китае высокий спрос на иностранных форвардов. Азмун как раз великолепный вариант, за который «Ростов» может получить огромные деньги. Тем более отступных в контракте нет.

Саид Эззетолахи, Иран

Еще один талантливый иранец, который пока не раскрыл свой потенциал из-за небольшого количества игрового времени. В начале сезона органично смотрелся в середине поля, не портил картину. Помог в матче с «Андерлехтом» в квалификации. По осени уже играл маловато, подумывал об уходе. На днях неожиданно продлил контракт, хотя интерес проявляли «Крылья» и «Арсенал». Новый контракт – хорошая возможность получить за игрока деньги, продав, например, в Китай.

Милад Мохамади, Иран

У «Терека» в последние годы здорово работает селекционная служба. Милад Мохаммади – отличный тому пример. В грозненском клубе появился еще зимой. С первой попытки закрепиться в команде не вышло, а вот с начала нового сезона застолбил за собой место в составе. Оборона «Терека» одна из лучших в лиге, а сам Мохаммади эффективно подключается к атакам – 4 голевые передачи к перерыву. Учитывая, что многие китайские клубы начинают сейчас брать защитников – это отличный вариант для усиления.

Виталий Денисов, Узбекистан

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай


Один из лучших фланговых защитников последних лет будет лакомой покупкой для многих клубов из Китая. В «Локомотиве» грядет определенная зачистка. Вряд ли под нее попадет Виталий, если только «Локомотиву» не понадобятся китайские деньги. А спрос наверняка будет, так как Денисов один из лучших защитников азиатской конфедерации. Вот только нужен ли будет этот переход самому Виталию. Вряд ли захочется в 29 лет резко менять обстановку. Низкая позиция «Локомотива» в лиге - пока единственный аргумент. Деньги уже второй момент. В «Локо» Денисов получает не самую маленькую зарплату.

Вадим Афонин, Узбекистан

Узбекский опорник в раннем возрасте уехал из Ташкента в Казань. В «Рубине» закрепиться не получилось, хотя парочка матчей в активе имеется. Последние годы играл в первом дивизионе. В прошлом году был признан лучшим игроком ФНЛ. Помог «Оренбургу» пробиться в РФПЛ. Подтверждает свой уровень и в высшей лиге. Осенью дебютировал за сборную Узбекистана и сразу в основе с Южной Кореей. Последние годы стабильно прогрессирует и будет странно, если это не заметят китайские скауты.

Фарход Васиев, Таджикистан

Таджикский защитник уже много лет играет в российском футболе. Был лидером «Оренбурга» в последние годы, но с выходом в Премьер-лигу потерял место в составе. Всего один матч в первой половине сезона. Наверняка руководители клуба захотят продать Фархода. У Васиева большой опыт игры в России, а в своей сборной он является вице-капитаном.

Вагиз Галиулин, Узбекистан

Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай


Вагиз, как и Афонин, в молодости покинул родину ради «Рубина». Долго бродил по арендам. В дебютном сезоне для «Уфы» в РФПЛ часто играл в основном составе. Прошлой зимой расторг контракт с уфимцами и перешел в «Тосно», где сейчас показывает свой лучший футбол в карьере. Регулярно забивает голы, отдает результативные передачи. И своими индивидуальными действиями выделяется на фоне других игроков лиги. Уже давно играет за сборную Узбекистана. Если вдруг «Тосно» решит заработать, то вполне может сделать это на продаже Вагиза в Китай.

Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Ростов Азмун Денисов В. Ахмедов
Сегодня, 11:00
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14
(0)
№14 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Для Джонни
Если Бердыеву предложат должность главного тренера чемпиона Китая по футболу в 2016 году "Гуанчжоу Эвергранд".
Регистрация: 30.11.2015
№13 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Эдак Аршавин азиатский паспорт возьмет.

Андрюху звали китайские клубы.
В последние время, это как дань таланту. Кого-то зовут китайцы, а кого-то нет и никогда не позовут wink
Регистрация: 28.01.2016
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
дзюба срочно дал задание агенту раздобыть киргизский паспорт.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: RoDon22
главного тренера чемпиона Китая

Это как? Во главе всех футбольных команд Китая встать? В чем тогда смысл турнира?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№10 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 11:56) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Kolpino2

Эдак Аршавин азиатский паспорт возьмет.

да он в интервью говорил, что в Китай не хочет. Его туда уже звали.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 11:42) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: zenit47
Ростову было бы круто продать Азмуна лямов за 30-40 в Китай.

не возьмут, 20-25 заберут
Регистрация: 8.01.2017
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:41) #
  • -1
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Цитата: zenit47
Игорек готов со своим однофамильцем паспортом поменяться!!

Чтобы потребовать от китайцев уважения к азиатским игрокам.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:29) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Если К.Бердыеву предложат должность главного тренера чемпиона Китая, и, он согласится, то не исключаю, что Азмун и Эззетолахи уедут с ним. Но суммы контрактов (по меркам РФПЛ) должны быть огромными. Но быстрее всего это не произойдет.
Регистрация: 30.11.2015
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ростову было бы круто продать Азмуна лямов за 30-40 в Китай.
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Эдак Аршавин азиатский паспорт возьме

нужен классный промоутер..Аршавина возьмут,после матча 4-4
газпрому постараться...Аршавин будет в Китае феерить..
Регистрация: 14.12.2011
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Эдак Аршавин азиатский паспорт возьмет.

Игорек готов со своим однофамильцем паспортом поменяться!!
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:25) #
  • 0
  •  (4)

Эдак Аршавин азиатский паспорт возьмет.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:15) #
  • -1
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Болеет за:
«Ростов»
Ростов Иранцами не торгует !!! bowtie
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Денисов..хотел бы видеть его в Спартаке..
"рояль таскать"...просто быть с Командой
Регистрация: 14.12.2011
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