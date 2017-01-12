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Азмун, Денисов и еще 5 игроков с азиатским паспортом в России, которые могут переехать в Китай
Китайцы после появления нового лимита на легионеров начали искать игроков с паспортом азиатской конфедерации. Туда уже перебрался Одил Ахмедов из "Краснодара", и вот-вот перейдет Валерий Кичин из "Енисея". Rusfootball.info представляет тех азиатских паспортистов российского футбола.
В Китае появился лимит на легионеров: 4 иностранца + легионер с азиатским паспортом. Клубы срочно начали искать азиатских игроков и обратили внимание на российский рынок. Одил Ахмедов перешел в «Шанхай СИПГ», а в скором времени возможно перейдет в Китай защитник «Енисея» Валерий Кичин. У него киргизский паспорт. Представляем вниманию тех игроков, на которых стоит обратить внимание китайцам в России.
Сердар Азмун, Иран
Иранский форвард является самым талантливым и перспективным игроком своего континента. Большая удача, что в юношеском возрасте скауты Курбана Бердыева обратили на него внимание. Еще будучи игроком «Рубина» на футболиста был большой спрос в Англии. Ринат Билялетдинов даже шутил, что скорее всего интересуется тульский «Арсенал», а не лондонский. В прошлом году Сердар провел замечательный отрезок в конце чемпионата. «Ростов» летом смог заполучить игрока, разыграться футболист смог только по осени. В Лиге Чемпионов Азмун был один из лучших в «Ростове». Сейчаас хочет «Ливерпуль», но в Китае высокий спрос на иностранных форвардов. Азмун как раз великолепный вариант, за который «Ростов» может получить огромные деньги. Тем более отступных в контракте нет.
Саид Эззетолахи, Иран
Еще один талантливый иранец, который пока не раскрыл свой потенциал из-за небольшого количества игрового времени. В начале сезона органично смотрелся в середине поля, не портил картину. Помог в матче с «Андерлехтом» в квалификации. По осени уже играл маловато, подумывал об уходе. На днях неожиданно продлил контракт, хотя интерес проявляли «Крылья» и «Арсенал». Новый контракт – хорошая возможность получить за игрока деньги, продав, например, в Китай.
Милад Мохамади, Иран
У «Терека» в последние годы здорово работает селекционная служба. Милад Мохаммади – отличный тому пример. В грозненском клубе появился еще зимой. С первой попытки закрепиться в команде не вышло, а вот с начала нового сезона застолбил за собой место в составе. Оборона «Терека» одна из лучших в лиге, а сам Мохаммади эффективно подключается к атакам – 4 голевые передачи к перерыву. Учитывая, что многие китайские клубы начинают сейчас брать защитников – это отличный вариант для усиления.
Виталий Денисов, Узбекистан
Один из лучших фланговых защитников последних лет будет лакомой покупкой для многих клубов из Китая. В «Локомотиве» грядет определенная зачистка. Вряд ли под нее попадет Виталий, если только «Локомотиву» не понадобятся китайские деньги. А спрос наверняка будет, так как Денисов один из лучших защитников азиатской конфедерации. Вот только нужен ли будет этот переход самому Виталию. Вряд ли захочется в 29 лет резко менять обстановку. Низкая позиция «Локомотива» в лиге - пока единственный аргумент. Деньги уже второй момент. В «Локо» Денисов получает не самую маленькую зарплату.
Вадим Афонин, Узбекистан
Узбекский опорник в раннем возрасте уехал из Ташкента в Казань. В «Рубине» закрепиться не получилось, хотя парочка матчей в активе имеется. Последние годы играл в первом дивизионе. В прошлом году был признан лучшим игроком ФНЛ. Помог «Оренбургу» пробиться в РФПЛ. Подтверждает свой уровень и в высшей лиге. Осенью дебютировал за сборную Узбекистана и сразу в основе с Южной Кореей. Последние годы стабильно прогрессирует и будет странно, если это не заметят китайские скауты.
Фарход Васиев, Таджикистан
Таджикский защитник уже много лет играет в российском футболе. Был лидером «Оренбурга» в последние годы, но с выходом в Премьер-лигу потерял место в составе. Всего один матч в первой половине сезона. Наверняка руководители клуба захотят продать Фархода. У Васиева большой опыт игры в России, а в своей сборной он является вице-капитаном.
Вагиз Галиулин, Узбекистан
Вагиз, как и Афонин, в молодости покинул родину ради «Рубина». Долго бродил по арендам. В дебютном сезоне для «Уфы» в РФПЛ часто играл в основном составе. Прошлой зимой расторг контракт с уфимцами и перешел в «Тосно», где сейчас показывает свой лучший футбол в карьере. Регулярно забивает голы, отдает результативные передачи. И своими индивидуальными действиями выделяется на фоне других игроков лиги. Уже давно играет за сборную Узбекистана. Если вдруг «Тосно» решит заработать, то вполне может сделать это на продаже Вагиза в Китай.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
В Китае появился лимит на легионеров: 4 иностранца + легионер с азиатским паспортом. Клубы срочно начали искать азиатских игроков и обратили внимание на российский рынок. Одил Ахмедов перешел в «Шанхай СИПГ», а в скором времени возможно перейдет в Китай защитник «Енисея» Валерий Кичин. У него киргизский паспорт. Представляем вниманию тех игроков, на которых стоит обратить внимание китайцам в России.
Сердар Азмун, Иран
Иранский форвард является самым талантливым и перспективным игроком своего континента. Большая удача, что в юношеском возрасте скауты Курбана Бердыева обратили на него внимание. Еще будучи игроком «Рубина» на футболиста был большой спрос в Англии. Ринат Билялетдинов даже шутил, что скорее всего интересуется тульский «Арсенал», а не лондонский. В прошлом году Сердар провел замечательный отрезок в конце чемпионата. «Ростов» летом смог заполучить игрока, разыграться футболист смог только по осени. В Лиге Чемпионов Азмун был один из лучших в «Ростове». Сейчаас хочет «Ливерпуль», но в Китае высокий спрос на иностранных форвардов. Азмун как раз великолепный вариант, за который «Ростов» может получить огромные деньги. Тем более отступных в контракте нет.
Саид Эззетолахи, Иран
Еще один талантливый иранец, который пока не раскрыл свой потенциал из-за небольшого количества игрового времени. В начале сезона органично смотрелся в середине поля, не портил картину. Помог в матче с «Андерлехтом» в квалификации. По осени уже играл маловато, подумывал об уходе. На днях неожиданно продлил контракт, хотя интерес проявляли «Крылья» и «Арсенал». Новый контракт – хорошая возможность получить за игрока деньги, продав, например, в Китай.
Милад Мохамади, Иран
У «Терека» в последние годы здорово работает селекционная служба. Милад Мохаммади – отличный тому пример. В грозненском клубе появился еще зимой. С первой попытки закрепиться в команде не вышло, а вот с начала нового сезона застолбил за собой место в составе. Оборона «Терека» одна из лучших в лиге, а сам Мохаммади эффективно подключается к атакам – 4 голевые передачи к перерыву. Учитывая, что многие китайские клубы начинают сейчас брать защитников – это отличный вариант для усиления.
Виталий Денисов, Узбекистан
Один из лучших фланговых защитников последних лет будет лакомой покупкой для многих клубов из Китая. В «Локомотиве» грядет определенная зачистка. Вряд ли под нее попадет Виталий, если только «Локомотиву» не понадобятся китайские деньги. А спрос наверняка будет, так как Денисов один из лучших защитников азиатской конфедерации. Вот только нужен ли будет этот переход самому Виталию. Вряд ли захочется в 29 лет резко менять обстановку. Низкая позиция «Локомотива» в лиге - пока единственный аргумент. Деньги уже второй момент. В «Локо» Денисов получает не самую маленькую зарплату.
Вадим Афонин, Узбекистан
Узбекский опорник в раннем возрасте уехал из Ташкента в Казань. В «Рубине» закрепиться не получилось, хотя парочка матчей в активе имеется. Последние годы играл в первом дивизионе. В прошлом году был признан лучшим игроком ФНЛ. Помог «Оренбургу» пробиться в РФПЛ. Подтверждает свой уровень и в высшей лиге. Осенью дебютировал за сборную Узбекистана и сразу в основе с Южной Кореей. Последние годы стабильно прогрессирует и будет странно, если это не заметят китайские скауты.
Фарход Васиев, Таджикистан
Таджикский защитник уже много лет играет в российском футболе. Был лидером «Оренбурга» в последние годы, но с выходом в Премьер-лигу потерял место в составе. Всего один матч в первой половине сезона. Наверняка руководители клуба захотят продать Фархода. У Васиева большой опыт игры в России, а в своей сборной он является вице-капитаном.
Вагиз Галиулин, Узбекистан
Вагиз, как и Афонин, в молодости покинул родину ради «Рубина». Долго бродил по арендам. В дебютном сезоне для «Уфы» в РФПЛ часто играл в основном составе. Прошлой зимой расторг контракт с уфимцами и перешел в «Тосно», где сейчас показывает свой лучший футбол в карьере. Регулярно забивает голы, отдает результативные передачи. И своими индивидуальными действиями выделяется на фоне других игроков лиги. Уже давно играет за сборную Узбекистана. Если вдруг «Тосно» решит заработать, то вполне может сделать это на продаже Вагиза в Китай.
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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