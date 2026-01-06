Смородская: я бы Дивеева из своей команды не отпустила

Смородская дала понять, что не видит очевидных причин для расставания армейцев с одним из ключевых игроков обороны.
- Я затрудняюсь комментировать такой обмен, потому что мне кажется - там есть какие-то скрытые мотивы. Скажу так: я бы Дивеева из своей команды не отпустила, - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Ранее в прессе сообщалось, что московский и петербургский клубы существенно продвинулись в обсуждении обмена игроками. Согласно данным СМИ, защитник ЦСКА Игорь Дивеев близок к переходу в "Зенит", тогда как армейцы в ответ могут получить нападающего Лусиано Гонду.
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном обмене между ЦСКА и "Зенитом", в рамках которого защитник Игорь Дивеев может уехать в Санкт-Петербург.
Фото: ПФК ЦСКА