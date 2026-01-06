Сразу два клуба Серии А готовят официальное предложение петербургскому клубу. По информации журналиста Экрема Конура, итальянские команды готовы предложить за бразильского футболиста сумму в районе 10 млн евро.
Ранее в прессе была информация, что клуб с берегов Невы рассчитывает выручить за футболиста около 12 миллионов евро. Сообщалось, что игроком активно интересуются команды из Бразилии.
Нино перебрался в "Зенит" из "Флуминенсе" зимой 2024 года. С момента перехода защитник провёл 68 матчей во всех турнирах.
Два клуба Серии А предложат "Зениту" 10 млн евро за игрока - источник
Защитник "Зенита" Нино может продолжить карьеру в Италии.
Фото: ФК "Зенит"