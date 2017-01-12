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Александр Беленов и Янник Боли могут остаться в "Анжи", если пойдут на понижение зарплаты

Вратарь "Анжи" Александр Беленов и нападающий Янник Боли имеют шанс продолжить карьеру в команде, если пойдут на ограничение финансовых условий контракта, сообщил заместитель гендиректора дагестанского клуба Эльдар Исаев.

"У Беленова и Боли есть шанс остаться в "Анжи", но в случае ограничения финансовых условий контрактов. К ним есть интерес со стороны, но конкретики пока нет. Сейчас мы решили дать шанс всем воспитанникам системы "Анжи" и дагестанского футбола. На них рассчитывает и главный тренер (Александр Григорян).

Если они проявят свои бойцовские качества на сборах, то, естественно, мы в первую очередь будем заключать контракты с ними. Но это станет известно только к концу сбора", - цитирует Исаева "Р-Спорт".
Теги: Анжи Беленов Боли
Сегодня, 13:41
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№1 Написал: дзерве дожил до вылета динамо (Сегодня, 13:53) #
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Болеет за:
«Ростов»
не пойдут.вот увидите.дель пьеро и буффон могли пойти а ети не пойдут.


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Регистрация: 1.03.2010
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