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"Ростов" разгромил "Аль-Хиляль" в контрольном матче

"Ростов" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ разгромил "Аль-Хиляль".

Встреча завершилась со счетом 4:0. У ростовчан забили Александр Бухаров, Игорь Киреев, Федор Кудряшов и Сердар Азмун.

Следующая игра "Ростова" намечена на 19 января, соперник - китайский "Хэнань Цзянье".
Теги: Ростов
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:16) #
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  •  (3)

Ну и хорошо!
Регистрация: 21.09.2015
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