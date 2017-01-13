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Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
Чиновнику, обвиняемому в мошенничестве при строительстве "Крестовского", потребовалась медпомощь в зале суда (13)
"Ростов" разгромил "Аль-Хиляль" в контрольном матче
"Ростов" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ разгромил "Аль-Хиляль".
Встреча завершилась со счетом 4:0. У ростовчан забили Александр Бухаров, Игорь Киреев, Федор Кудряшов и Сердар Азмун.
Следующая игра "Ростова" намечена на 19 января, соперник - китайский "Хэнань Цзянье".
Встреча завершилась со счетом 4:0. У ростовчан забили Александр Бухаров, Игорь Киреев, Федор Кудряшов и Сердар Азмун.
Следующая игра "Ростова" намечена на 19 января, соперник - китайский "Хэнань Цзянье".
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