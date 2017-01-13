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Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста не будет принимать участие в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" из-за ссоры с главным тренером синих Антонио Конте, утверждает The Telegraph.

Сообщается, что Коста жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у игрока проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле.

Конте встал на сторону медицинского персонала, что привело к ссоре между ним и Костой. Наставник "Челси" не включил форварда в заявку на матч с "Лестером", который состоится 14 января.

Отмечается, что данная ситуация может привести к разрыву соглашения Косты с "Челси". Представители футболиста уже начали искать для него клуб в Китае.

Газета.ru
Теги: Коста Челси
Сегодня, 21:54
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2
(0)
№2 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
крутой перес...
Регистрация: 25.01.2016
№1 Написал: fits (Сегодня, 22:09) #
  • +2
  •  (2)

В Китае ничего болеть не будет...
Регистрация: 6.10.2016
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