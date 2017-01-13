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Диего Коста поссорился с Антонио Конте и может покинуть "Челси"
Нападающий "Челси" Диего Коста не будет принимать участие в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" из-за ссоры с главным тренером синих Антонио Конте, утверждает The Telegraph.
Сообщается, что Коста жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у игрока проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле.
Конте встал на сторону медицинского персонала, что привело к ссоре между ним и Костой. Наставник "Челси" не включил форварда в заявку на матч с "Лестером", который состоится 14 января.
Отмечается, что данная ситуация может привести к разрыву соглашения Косты с "Челси". Представители футболиста уже начали искать для него клуб в Китае.
Газета.ru
Сообщается, что Коста жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у игрока проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле.
Конте встал на сторону медицинского персонала, что привело к ссоре между ним и Костой. Наставник "Челси" не включил форварда в заявку на матч с "Лестером", который состоится 14 января.
Отмечается, что данная ситуация может привести к разрыву соглашения Косты с "Челси". Представители футболиста уже начали искать для него клуб в Китае.
Газета.ru
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