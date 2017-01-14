"Уотфорд" нацелился на полузащитника "Монпелье"

Полузащитник "Монпелье" Морган Сансон попал в сферу интересов "Уотфорда", сообщает London Evening Standard.



Также на футболиста претендует "Марсель", который ранее предлагал за хавбека 8 миллионов евро. "Монпелье" готов отпустить Сансона, но только за сумму не менее, чем 10 миллионов евро.