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"Уотфорд" нацелился на полузащитника "Монпелье"

Полузащитник "Монпелье" Морган Сансон попал в сферу интересов "Уотфорда", сообщает London Evening Standard.

Также на футболиста претендует "Марсель", который ранее предлагал за хавбека 8 миллионов евро. "Монпелье" готов отпустить Сансона, но только за сумму не менее, чем 10 миллионов евро.
Теги: Монпелье Уотфорд Марсель Трансферы
Сегодня, 19:11
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