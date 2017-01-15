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Рауль - Лионелю Месси: для меня удовольствие смотреть на твои голы

Бывший капитан "Реала" Рауль с восхищением отозвался о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"Для меня удовольствие смотреть на твои регулярные голы в Ла Лиге", - написал Лионелю Рауль в своём твиттере.
Теги: Рауль Месси
Сегодня, 22:31
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