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Морган Сансон перейдет в "Марсель"

"Марсель" и "Монпелье" договорились от трансфере полузащитника Моргана Сансона из "Монпелье" в стан провансальцев, сообщает BeIN Sports.

"Марсель" выложит за игрока 11 миллионов евро без учета бонусов, а сам футболист подпишет длительный контракт.
Теги: Марсель Монпелье Трансферы
Вчера, 23:43
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