Морган Сансон перейдет в "Марсель"

"Марсель" и "Монпелье" договорились от трансфере полузащитника Моргана Сансона из "Монпелье" в стан провансальцев, сообщает BeIN Sports.



"Марсель" выложит за игрока 11 миллионов евро без учета бонусов, а сам футболист подпишет длительный контракт.