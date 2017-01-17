Дмитрий Кириченко: день рождения пройдет в рабочем режиме, не особый любитель гулянок (видео)

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко, которому сегодня исполнилось 40 лет, дал интервью клубной пресс-службе."На первом сборе много аэробной работы, которая проходит в интенсивном темпе. Используем систему Курбана Бекиевича, которая долгое время применялась в "Рубине".День рождения пройдет в рабочем режиме. 40 лет, кстати, не празднуют. Я привык, что в этот день нахожусь на сборах, да и вообще не особый любитель гулянок", - сказал Кириченко.