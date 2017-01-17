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"Шахтер" подписал аргентинского форварда Густаво Лещука
Аргентинский нападающий Густаво Бланко Лещук подписал контракт с "Шахтером", информирует официальный сайт донецкого клуба.
Соглашение футболиста с "горняками" рассчитано на 3,5 года.
Последним клубом Лещука были "Карпаты", куда он перешел в феврале 2016 года. До этого 25-летний форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.
Соглашение футболиста с "горняками" рассчитано на 3,5 года.
Последним клубом Лещука были "Карпаты", куда он перешел в феврале 2016 года. До этого 25-летний форвард выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал" (Саранди). В составе последнего в 2012 году стал чемпионом Аргентины.
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