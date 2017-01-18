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Александр Чеферин: арена в Санкт-Петербурге станет одной из лучших в Европе

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге станет одним из самых лучших в Европе, считает президент УЕФА Александр Чеферин.

"Уверен, что по окончании работ он станет одним из лучших стадионов Европы. Мы в УЕФА прекрасно знакомы с атмосферой стадиона "Петровский", и я убежден, что новая арена еще больше порадует как болельщиков, так и игроков", - цитирует Чеферина ТАСС.
Теги: Чеферин Зенит-Арена Крестовский
Сегодня, 11:59
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№5 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: manatee
Она уже по факту худшая в мире. Лет через 30 когда окупится с учетом инфляции, тогда пусть п***т.

По факту ты п/и/з/д/а/б/ол! Вот, это по факту!
Ты хоть понимаешь, что значит слово ЛУЧШАЯ и слово ОКУПИТСЯ!?
Хочешь сказать, Ваша арена окупится!? Или арена Краснодара? Или арена ЦСКА!? Или арена таких городов, как Н.Новгород, Сочи и другие!?
Вот, что Вы за свиньи такие лишь бы рыло свое свиное открыть, сами даже не зная зачем.

Цитата: сектант
И самой дорогой в мире!

Возможно...
Власти города, запустили лохматую руку....уроды!

Цитата: anatolik189
Это чё,прикол???За такие бабки он должен быть лучшим во вселенной!!!В Питере создана грандиозная лесопилка,где ежеминутно что-то пилят!А чё благо выделяют бабосы из бюджета города,области и страны,пили не хочу!Уроды б@ядь!

Весь в прикол, в том, что знают что сцука пи/з/д/ю/т бабло. И не могут прикрыть кормушку! Тот же Мудко, все ответят по самой строгости и будет расследование. Но при этом госу-во продолжает выделять бабло...а его (бабло) продолжают пилить...
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:12) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это чё,прикол???За такие бабки он должен быть лучшим во вселенной!!!В Питере создана грандиозная лесопилка,где ежеминутно что-то пилят!А чё благо выделяют бабосы из бюджета города,области и страны,пили не хочу!Уроды б@ядь!
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
И самой дорогой в мире!
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше и нету ничего!
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 12:36) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Она уже по факту худшая в мире. Лет через 30 когда окупится с учетом инфляции, тогда пусть п***т.
Регистрация: 16.08.2010
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