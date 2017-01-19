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Александр Кержаков: обещаю болельщикам, что забью еще более красивые голы (видео)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в Инстаграме поблагодарил болельщиков сине-бело-голубых за то, что признали его гол в ворота "Маккаби" лучшим в первой части сезона.

"Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю, что за 12 лет карьеры в "Зените" я забивал намного более красивые мячи. Обещаю, что во второй части я обязательно исправлюсь. "Зенит“ - чемпион!" - сказал Кержаков в своем видеообращении.

ВИДЕО - здесь
Теги: Зенит Кержаков
Сегодня, 01:44
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