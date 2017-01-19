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Станислав Черчесов: наша задача - чтобы болельщики вновь захотели болеть за сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на презентации официальной эмблемы Санкт-Петербурга к Евро-2020 рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций.
"Так получилось, что я играл в "Спартаке", а "вираж", который всегда поддерживал питерцев - что-то особенное в нашем футбольном мире. В этом плане соперникам будет сложнее, тем более с большим "виражом" на новом стадионе.
Первую игру на Кубке конфедераций мы играем в Питере - должны к ней хорошо подготовиться. Сборная на своей шкуре почувствует, что такое играть здесь.
Подчеркну, что пока надо думать о нашем первом барьере, которым и является Кубок конфедераций. Мы воспринимаем это соревнование не как товарищеское, но как официальный турнир, выступая на котором должны дать болельщикам пищу - чтобы каждый сказал, что за эту команду хочется поболеть", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
"Так получилось, что я играл в "Спартаке", а "вираж", который всегда поддерживал питерцев - что-то особенное в нашем футбольном мире. В этом плане соперникам будет сложнее, тем более с большим "виражом" на новом стадионе.
Первую игру на Кубке конфедераций мы играем в Питере - должны к ней хорошо подготовиться. Сборная на своей шкуре почувствует, что такое играть здесь.
Подчеркну, что пока надо думать о нашем первом барьере, которым и является Кубок конфедераций. Мы воспринимаем это соревнование не как товарищеское, но как официальный турнир, выступая на котором должны дать болельщикам пищу - чтобы каждый сказал, что за эту команду хочется поболеть", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
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