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Станислав Черчесов: наша задача - чтобы болельщики вновь захотели болеть за сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на презентации официальной эмблемы Санкт-Петербурга к Евро-2020 рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций.

"Так получилось, что я играл в "Спартаке", а "вираж", который всегда поддерживал питерцев - что-то особенное в нашем футбольном мире. В этом плане соперникам будет сложнее, тем более с большим "виражом" на новом стадионе.

Первую игру на Кубке конфедераций мы играем в Питере - должны к ней хорошо подготовиться. Сборная на своей шкуре почувствует, что такое играть здесь.

Подчеркну, что пока надо думать о нашем первом барьере, которым и является Кубок конфедераций. Мы воспринимаем это соревнование не как товарищеское, но как официальный турнир, выступая на котором должны дать болельщикам пищу - чтобы каждый сказал, что за эту команду хочется поболеть", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:33
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8
(0)
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Лично я начну болеть за сборную,коогда там небудет кокорина и когда им перестанут платить в сборной бешеные бабки,сколько там кокоше премию дали за выход на евро,17 миллионов что ли...а пока для меня это сбродная.
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (0)
online

Стас,
Тот кто болел, тот и болеет.
Просто на вашу игру без слез не взглянешь, ни игры, ни результата.
Хоть что-нибудь нам предложите? Побед и так никто не ждет....


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Зп сделайте у них, как у простых футболеров, а не как у звезд, петухи кривоногие
Регистрация: 5.10.2011
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пассажиров , типа Кокорина и Мамаева,убери из сборной, глядишь, и народ потянется на трибуны.....
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Когда же болельщиков порадуете?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
так начните побеждать то наконец
что бы была гордость, а не жалость и злость


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:38) #
  • +1
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Ваша задача играть и побеждать ,тогда болельщики будут вместе со сборной.А пока не игры и не результата ,почему не пригласить креативного Аршавина ,хотя бы на сбор.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
будут победы - будут болеть, а информационная поддержка и интерес публики во время крупных турниров был и будет всегда
Регистрация: 16.03.2010
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