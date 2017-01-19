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Анзор Кавазашвили: "Зенит" и "Локомотив" тратят народные деньги на бездарные трансферы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о проблемах с финансированием российских клубов.

- Одна из наших проблем – это слишком большое число команд, которые зависят от государственной поддержки. Как вы думаете, это тормозит развитие российского футбола?

- В свое время в России стали создавать профессиональные клубы, делая это, как правило, искусственно. К чему мы пришли? Таковых сейчас у нас единицы - «Краснодар», «Спартак»… А кто еще? «Зенит» или «Локомотив» находятся, например, на дотации госкорпораций, отчего тратятся очень большие народные деньги на порой бездарную трансферную политику. Прочие клубы Премьер-лиги ходят с протянутой рукой и постоянно просят помочь им залатать возникающие в бюджете дыры.

Сейчас время от времени возникают споры о том, расширять нам в будущем Премьер-лигу или же наоборот сокращать? Но это все разговоры, так же как и стремление создания на бумаге профессиональных клубов. А, что ведь такое настоящий профессиональный клуб? Он должен полностью находиться на самообеспечении, на самофинансировании.

Значит, надо уметь зарабатывать самим и никогда не просить у государства ни копейки. Значит, нужны умные и профессионально подготовленные руководители футбола, которые в своих клубах организуют вокруг себя тех специалистов, которые будут по всем направлениям пополнять клубную казну, а не надеяться на кредитные деньги. И это мы еще не берем во внимание первую или вторую лигу, где процесс банкротства команд происходит с поразительной частотой. Там клубы постоянно ходят с протянутой рукой, прося деньги у местного губернатора. О каком профессионализме мы тогда говорим?

Проблем в нашем футболе очень много и даже одно простое их перечисление займет массу времени. И я в этой связи думаю: ну, почему наши спортивные руководители, государственные чины, которые восседают в международных организациях, не соберут нас специалистов за круглым столом и не захотят узнать наше мнение? Мы бы его высказали, да нас никто не слушает. Так же как и во главе нашего футбола должен оказаться профессиональный человек, который знает, как надо исправлять создавшееся положение, - цитирует Кавазашвили "BobSoccer".
Теги: Кавазашвили
Сегодня, 12:51
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23
(6)
№23 Написал: Kazak Bo (Сегодня, 14:18) #
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сектант,
...извини, дружище, но я, (КАК НЫНЕ И НЕ ПЕЧАЛЬНО!) болельщик самой лучшей команды России...Европы...мира...наше
й Солнечной системы и Вселенной -- болельщик краснодарской КУБАНИ !
Регистрация: 30.10.2016
№22 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:12) #
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Цитата: Visio
Что такое народные деньги? Кто может объяснить ?

Бюджет.
Регистрация: 3.03.2007
№21 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
тогда рпфл будет состоять из четырех клубов! п.с зенита в этом списке нету!


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Регистрация: 22.05.2015
№20 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kazak Bo
...да! Г-н Кавазашвили, надо добавит --ЗЕНИТ самодостаточный клуб (см. заявление госп. МИЛЛЕРА в декабре 2016 г.,). Кроме того фк Зенит входит в десятку самых финансово - прибыльных футбольных команд (см. справку от УЕФА за январь с.г.)... Брякнули совсем не подумавши, вы, господин Кавазашвили,... да не в ту сторону! Что, испугались за исполнение мечты стать чемпионом для фк СПАРТАК, что очередную травлю ЗЕНИТУ ОРГАНИЗОВЫВАЕТЕ, что бы ввести из нормального психологического состояния игроков этой команды перед началом второй половины сезона?

Интересно каким образом это должно вывести из равновесия игроков,из них половина и читать по русски не может.Да и пофиг должно быть всем.

И во скажите честно болелы Зенита(хотя я сомниваюсь что признаетесь)как бы вы снйчас гоаорили еслиб газпром начал спонсировать условную Томь покупать туда ХалкоВитселей или Спартак?тоже бы наверно пели про растрату бабла)))Повторюсь,ваш клуб подняла Госкомпания за госбабло.
Регистрация: 3.11.2016
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:59) #
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Хватай мешки - перрон отходит!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit_53
очередной старческий маразм крепчает этому стаперу жадность гложет что нынешние игрочишки получают в сто раз больше чем он заслуженный в свое время ни хрена не заработал

Не гоже так о ветеранах,это не красиво,они раньше за страну играли а не как сейчас кокорины за бабло,чтоб ваш клуб стал успешен и самоокупаем в него в свое время вкинули кучу бабла,кто?Госкомпания.Почему говорят что это народные деньги?Потому что эти деньги могли пойти на соц. нужды,это бюджетные деньги,заработанные Госкомпанией(лично мое мнение что пошли в зенит то нормально все равно разворовали бы,а так подняли клуб,но пора бы уже заканчивать что впринципи и происходит.)А про самую высокую доходнлсть в России,скажите кто вам стадион построил?)))Правильно опять бюджет,а кто Спартаку,Краснодару и Цска?
Регистрация: 3.11.2016
№17 Написал: Kazak Bo (Сегодня, 13:54) #
  • +2
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...да! Г-н Кавазашвили, надо добавит --ЗЕНИТ самодостаточный клуб (см. заявление госп. МИЛЛЕРА в декабре 2016 г.,). Кроме того фк Зенит входит в десятку самых финансово - прибыльных футбольных команд (см. справку от УЕФА за январь с.г.)... Брякнули совсем не подумавши, вы, господин Кавазашвили,... да не в ту сторону! Что, испугались за исполнение мечты стать чемпионом для фк СПАРТАК, что очередную травлю ЗЕНИТУ ОРГАНИЗОВЫВАЕТЕ, что бы ввести из нормального психологического состояния игроков этой команды перед началом второй половины сезона?
Регистрация: 30.10.2016
№16 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
smile очередной старческий маразм крепчает этому старперу жадность гложет что нынешние игрочишки получают в сто раз больше чем он заслуженный в свое время ни хрена не заработал
Регистрация: 20.10.2011
№15 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Что такое народные деньги? Кто может объяснить ?
Регистрация: 17.05.2015
№14 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот скажу одно. Если бы этот м/у/дак Казашвили, хоть маленько бы понимал то о чем говорит. То засунул бы свой язык в зад себе же.
Посмотри на рейтинг УЕФА Зенит входит в 10-ку самоокупаемых клубах. Выходит с чистой прибылью, полностью выполняеет фэер-плей УЕФА! Сцука свиная, ты хоть почитай инфу а потом открывай свое рыло мясное. Давай всех расформируем, и локо и Зенит и оставим Урал, Томь, Крылья Советов. Может хоть тогда Ваш свиной клуб станет чемпионом, хотя и то наверное про/е/б/ете тем же Крыльям! Да дынамо М, деньги кидали и на лево и направо, не прошли фэер-плей, работали в минус. В итоге сейчас клуб банкрот. Эксперт хренов, "аля" Рейнтгольд.
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Kazak Bo (Сегодня, 13:38) #
  • +1
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..как достал всех этот "захребетник и присоска к футболу" госп. Кавазашвили... со своим фондом для ...НУ УЖ ОЧЕНЬ "НУЖДАЮЩИХСЯ" безработных наставников футбольных команд... Видно мало стали приглашать легионеров, а значит упали выплаты за них для его фонда... Вот этот вымогатель опять и запел песню о чужих деньгах! Все у этого афериста бяки, кроме СПАРТАКА (вспомните его аферу с подписанием... совсем недавно...за кое кем из тренеров петиции)... ! И когда только он образумится...
Регистрация: 30.10.2016
№12 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это все разговоры о бедных,все и включая ваш занюханный федунский клуб,это наворованные у народа деньги.называйте как хотите АО или "рога и копыта"
Регистрация: 21.07.2011
№11 Написал: паравоз (Сегодня, 13:21) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: jeck324
Цитата: zenit47
Таковых сейчас у нас единицы - «Краснодар», «Спартак»

что? Спартак? который от Лукойла питается?не государственные деньги?

Спартак финансирует Федун. Лукойл-титульный спонсор.

а федун фермер? или токарь? или в 90-е с аликперовым и калачем не отжимали у гос-ва жирый кусок? бизнес на крови! и не мясным пистеть.
Регистрация: 20.08.2016
№10 Написал: Karl XII (Сегодня, 13:19) #
  • +5
  •  (7)

Не в "Зените" с "Локомотивом" дело, а во власти, которая только поощряет разбазаривание денег, которые заработаны кровью и потом Русского Народа... но к сожалению, русские только в восторге от покупок на их деньги яхты жены Сечина и лондонского особняка сына Якунина...
Регистрация: 11.01.2017
№9 Написал: AVG Россия (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
который от Лукойла питается?не государственные деньги?

У Лукойла за рубежом активов полно , да и газ он исправно Газпрому перекачивает.
Регистрация: 18.11.2016
№8 Написал: jeck324 (Сегодня, 13:04) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Таковых сейчас у нас единицы - «Краснодар», «Спартак»

что? Спартак? который от Лукойла питается?не государственные деньги?

Спартак финансирует Федун. Лукойл-титульный спонсор.


--------------------
Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:04) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
...ну, почему наши.. не соберут нас специалистов за круглым столом и не захотят узнать наше мнение?
Будет еще одна протянутая рука. Ни слова о лимите, это корень зла, конкуренция...по дотациям госкорпораций и частным клубам: Спартак и Краснодар существует из-за "любви к искусству" или по другим причинам? Прежде всего это крупный рекламный проект, направленный на борьбу за рынок, скорее, за рубежом ну и т.д....
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: lazurit532302 Тюменская область г. Тюмень (Сегодня, 13:03) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Футбольное хозяйство в России это бессовестное иждивенчество за счет обнищания простых людей при попустительстве власти. Деньги надо зарабатывать взрослым дядькам, а не бессовестно их выпрашивать не уважая в себе приличного человека.
Регистрация: 1.05.2016
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
В чем то прав,Локо и Зенит должны переходить в частные руки,не быстро но тем не менее это делать нужно,не правильно это что к примеру у моего родственника профсоюз на ЖД собирает бабки на Локо,а ему вообще пофиг на футбол.Тоже и с Зенитом.Газпром должен быть титульным спонсором а не содержать клуб...Но в России в силу специфики нашей страны это сложно.Но клубы должны быть частными а не в иждивении госкорпораций,это нужео для развития футбола.
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Таковых сейчас у нас единицы - «Краснодар», «Спартак»

что? Спартак? который от Лукойла питается?не государственные деньги?
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: AVG Россия (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А что ? Во главе РФС профессионал , пусть моторист , но профессионал же. blush
Регистрация: 18.11.2016
№2 Написал: vlees (Сегодня, 12:58) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Все по делу.Расформировать эти мешки.
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:55) #
  • +4
  •  (16)

позор- ворам
Регистрация: 7.12.2016
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