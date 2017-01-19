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Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины?
Новый руководитель "Анжи" Осман Кадиев на встрече с болельщиками команды прокомментировал скандальную фразу о том, что Россия является нефутбольной страной.
"Конечно, я хочу, чтобы в "Анжи" было больше россиян. Мне очень обидно за российский футбол. Мне очень обидно слышать слова, что Россия - нефутбольная страна, от тренера сборной России. Я хотел бы его спросить: "А Стрельцов, Понедельник, Нетто, Качалин, Якушин - они откуда? Из Аргентины?
Когда сборная СССР играла, а итальянские тренеры до сих пор учатся по конспектам Лобановского. Они что, марсиане? Есть в России, в Дагестане хорошие игроки, хорошие тренеры. Работа 24 часа в сутки, 365 дней в году. Кто так работает - у тех футбол есть", - цитирует Кадиева "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Анжи".
"Конечно, я хочу, чтобы в "Анжи" было больше россиян. Мне очень обидно за российский футбол. Мне очень обидно слышать слова, что Россия - нефутбольная страна, от тренера сборной России. Я хотел бы его спросить: "А Стрельцов, Понедельник, Нетто, Качалин, Якушин - они откуда? Из Аргентины?
Когда сборная СССР играла, а итальянские тренеры до сих пор учатся по конспектам Лобановского. Они что, марсиане? Есть в России, в Дагестане хорошие игроки, хорошие тренеры. Работа 24 часа в сутки, 365 дней в году. Кто так работает - у тех футбол есть", - цитирует Кадиева "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Анжи".
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