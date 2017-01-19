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"Базель" одержал победу над "Локомотивом"

В контрольном матче "Локомотив" со счётом 1:2 проиграл "Базелю".

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Базель" 1:2

Голы: Галаджан, 64 - Янко, 38, Шпора, 85

"Локомотив": Абаев (Коченков, 46), Янбаев (Ротенберг, 80), Михалик (Лавшов, 42), Денисов, Баринов, Денисов, Ндинга (Э. Натхо, 73), Алексей Миранчук, Коломейцев (Лысов, 82), Касаев (Галанин, 46), Портнягин (Галаджан, 46)

"Базель": Вацлик, Ланг, Сухи, Баланта, Зуффи, Бьярнасон, Дельгадо, Франссон, Буа, Янко, Петрето (Шпора, 46)

Предупреждения: Михалик, 24

Удаления: Михалик, 41
Теги: Локомотив Базель
Сегодня, 19:57
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18
(1)
№18 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
развалит Шпалыч окончательно оставшееся...скоро побегут все, кто сможет

Костя, повнимательнее. Добрый вечер.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№17 Написал: Karl XII (Сегодня, 20:40) #
  • 0
  •  (0)
online

Команду из любимой страны российских олигархов с победой!
Регистрация: 11.01.2017
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ubica
От Семина надо было избавлятся

ну собственно я об энтом же и хотел сказать...имхо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: ubica (Сегодня, 20:31) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
этот баласт от которого срочно нужно избавляться за любые деньги.

От Семина надо было избавлятся...а теперь будем дружно пить корвалол...


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: паравоз
завтра вы чпокнете паровоз. ну хоть ташкентский.

не факт smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: паравоз (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Sergant


Регистрация: 23.11.2014 [ответить] [цитировать] [жалоба]
№9 Написал: Sergant (Сегодня, 20:20) #0 (0)


Болеет за:
ЦСКА

кочегар,
освежи память чумазик, насчёт Думбия и лохомотов

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satisfied
эка тебя после майконовского надругательства заплющило!
Регистрация: 20.08.2016
№12 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergant
чумазик,

умЫтый отдыхай.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№11 Написал: паравоз (Сегодня, 20:23) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: utekay
Цитата: filin89
ты состав глянь

на Базелевский или Локовский?
что те, что другие - ниочём...как и всё прочее.
Перезагрузка нужна кардинальная...тётя Оля столько напахала, что не один сезон это продлится...удачи

побереги эмоции до завтра. завтра вы чпокнете паровоз. ну хоть ташкентский.
Регистрация: 20.08.2016
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Спецзадание: найди центрального защитника

Денисов


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Sergant (Сегодня, 20:20) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
кочегар,
освежи память чумазик, насчёт Думбия и лохомотов laughing

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Регистрация: 15.12.2016
№8 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Цитата: filin89
ты состав глянь

на Базелевский или Локовский?
что те, что другие - ниочём...как и всё прочее.
Перезагрузка нужна кардинальная...тётя Оля столько напахала, что не один сезон это продлится...удачи

Локомотива. Спецзадание: найди центрального защитника.
Регистрация: 21.03.2011
№7 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:17) #
  • +4
  •  (6)

Так же будет и в чемпионате,Миранчук бревно- этот баласт от которого срочно нужно избавляться за любые деньги.Кто у Локо будет забивать ...ни кто на себя не берёт ответственность...вообщем все говно.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№6 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sergant
Хорошо, что Думбия не вышел,

за себя попереживай, думбия ссыт играть против Локо и только понтуется.


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
ты состав глянь

на Базелевский или Локовский?
что те, что другие - ниочём...как и всё прочее.
Перезагрузка нужна кардинальная...тётя Оля столько напахала, что не один сезон это продлится...удачи


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:07) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
развалит Шпалыч окончательно оставшееся...скоро побегут все, кто сможет

Человек читающий только заголовки, ты состав глянь. Молодеж в основном, да резерв.
Регистрация: 21.03.2011
№3 Написал: Sergant (Сегодня, 20:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
кочегар,
Хорошо, что Думбия не вышел, а то совсем было бы всё грустно)))
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
развалит Шпалыч окончательно оставшееся...скоро побегут все, кто сможет

игру видел или в лужу п..?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:01) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
развалит Шпалыч окончательно оставшееся...скоро побегут все, кто сможет


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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