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Алан Дзагоев вернулся в общую группу

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев восстановился после небольшого повреждения спины, информирует официальный твиттер армейцев.

Вечернюю тренировку игрок проведёт в общей группе
Теги: Дзагоев ЦСКА
Вчера, 23:14
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