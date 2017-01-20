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Маурисио Перейра: в Уругвае российскую премьер-лигу считают недостойной внимания

Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сообщил, что за четыре года, проведенных в России на него ни разу не выходили из сборной Уругвая.

"Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы "Боруссию", то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.

Принял бы я предложение аутсайдера из Италии? Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить.

А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в еврокубках. Но пока что надо победить "Фенербахче", очень серьёзного соперника", - цитирует Перейру "Чемпионат".
Теги: Перейра Краснодар
Сегодня, 12:37
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3
(1)
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:00) #
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Цитата: tiki
игрок и правда достойный для любой сборной

забавно, что нашел его сам Галицкий - смотрел какой-то матч бывшего клуба Перейры(Ланус), попросил навести справки и взяли за какие-то копейки..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 13:14) #
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  •  (2)

Ну чемпионат Уругвая мы тоже не видим,хотя сборная сильнее нашей будет


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
игрок и правда достойный для любой сборной


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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