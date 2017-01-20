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Маурисио Перейра: в Уругвае российскую премьер-лигу считают недостойной внимания
Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сообщил, что за четыре года, проведенных в России на него ни разу не выходили из сборной Уругвая.
"Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы "Боруссию", то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.
Принял бы я предложение аутсайдера из Италии? Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить.
А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в еврокубках. Но пока что надо победить "Фенербахче", очень серьёзного соперника", - цитирует Перейру "Чемпионат".
"Ничего не было, даже интереса. У нас в стране не следят за РФПЛ, считают её недостойной внимания. И даже если ты побеждаешь в Лиге Европы "Боруссию", то внимание скорее обратят на футболиста, который играет, например, в составе аутсайдера Серии А. Но играть в сборной – моя мечта.
Принял бы я предложение аутсайдера из Италии? Точно нет. В Краснодаре великолепные условия, мы играем в интересный футбол, у команды есть стиль и цель, которая пока не достигнута. Не вижу причин уходить.
А что касается сборной – может, стоит чуть ярче заявить о себе в еврокубках. Но пока что надо победить "Фенербахче", очень серьёзного соперника", - цитирует Перейру "Чемпионат".
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