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"Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом"

"Зенит" в контрольном матче на сборе в Дубае встречался с "Локомотивом" из Ташкента.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Локомотив" Тш 0:0

"Зенит" 1 тайм: Кержаков, Зуйков, Йованович, Кришито, Жирков, Эрнани, Цаллагов, Жулиано, Шатов, Молло, Джорджевич

"Зенит" 2 тайм: Бабурин, Чернов, Ломбертс, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Юсупов, Могилевец, Мак, Кокорин, Молло (Мусаев, 75).

"Локомотив": Нестеров, Тахтахужаев, Махарадзе, Коне, Бикмаев, Митрович, Кризо, Мирзаев, Мухамадиев, Зотеев, Тупапов

Предупреждения: Могилевец, 70, Анюков, 85
Теги: Зенит
Сегодня, 17:51
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22
(2)
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Мы хотя бы тренируемся в отличии от супер богов и суперзвезд спартаковких. Ну ничего, весной все встанет на свои места, и спартаковские уроды прикроют свои грязные рыла!

Не ну чего мы удивляемся, спартак только обсерать и умеет. У самих одни Залупиши, Сромесы, Пыролушаковы, у которых техники - 0, бьют пыром, но тем не менее от них просто балдеет все наши болельщики. От чего, спрашивается? От того, что они сдуру бьют пыром по воротам??

это у тебя от нездорового болотного воздуха, или помойное воспитание сказывается?
это же тренировочная игра..как сыграли, так и сыграли...тренеру виднее..и тут "ты", пиит со своими перлами.
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 19:46) #
  • -3
  •  (3)

Когда побеждает срамтак у уфы или урала с томью, то сразу вспоминается матч Спартак аек 0-1

Цитата: Lord_Vik
Цитата: zenit123456789
Тогда приведи пример хотя бы одного нормального ТЕХНИЧНОГО действия со стороны данных лиц.

ты тролль начального уровня

Я так понял полезных техничных действий нет?
Регистрация: 20.01.2017
№20 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:45) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Тогда приведи пример хотя бы одного нормального ТЕХНИЧНОГО действия со стороны данных лиц.

ты тролль начального уровня
Регистрация: 22.09.2007
№19 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 19:43) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Lord_Vik
Цитата: zenit123456789
Не ну чего мы удивляемся, спартак только обсерать и умеет. У самих одни Залупиши, Сромесы, Пыролушаковы, у которых техники - 0, бьют пыром, но тем не менее от них просто балдеет все наши болельщики. От чего, спрашивается? От того, что они сдуру бьют пыром по воротам??

это самый глупый пост, что я видел.
Это питсец бомжы.


Я смотрю тут нашлись слишком умные. Тогда приведи пример хотя бы одного нормального ТЕХНИЧНОГО действия со стороны данных лиц.
Регистрация: 20.01.2017
№18 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Не ну чего мы удивляемся, спартак только обсерать и умеет. У самих одни Залупиши, Сромесы, Пыролушаковы, у которых техники - 0, бьют пыром, но тем не менее от них просто балдеет все наши болельщики. От чего, спрашивается? От того, что они сдуру бьют пыром по воротам??

это самый глупый пост, что я видел.
Это пистец бомжы.
Регистрация: 22.09.2007
№17 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (6)

Мы хотя бы тренируемся в отличии от супер богов и суперзвезд спартаковких. Ну ничего, весной все встанет на свои места, и спартаковские уроды прикроют свои грязные рыла!

Не ну чего мы удивляемся, спартак только обсерать и умеет. У самих одни Залупиши, Сромесы, Пыролушаковы, у которых техники - 0, бьют пыром, но тем не менее от них просто балдеет все наши болельщики. От чего, спрашивается? От того, что они сдуру бьют пыром по воротам??
Регистрация: 20.01.2017
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 19:21) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну все понятно.., играл бы игрочишка , голов 5-6 отгрузили бы...
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Pavel 999
Цитата: SHIGA
а интеллигентишка хде?

в декрет ушла

мОлло или кОкорин нахулиганил? joy тьфу гомосятина confounded


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№14 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 18:58) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: SHIGA
а интеллигентишка хде?

в декрет ушла
Регистрация: 4.08.2016
№13 Написал: 3459870 (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Blessing
Блин, и сюда свинорылый вирус попал, всё переживают

Какой смешной педераст
Регистрация: 20.01.2017
№12 Написал: Size (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Blessing
Блин, и сюда свинорылый вирус попал

сашенция... ты в кожно венерическом диспансере что ли...? извиняй.... не хотели заразить но это жизнь... ты же сама со всеми подряд шерифонишься...
Регистрация: 19.01.2017
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (17)

без неожиданностей, встречались равные по классу команды
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:45) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
первых семь постов от Братух КБ! kissing_heart joy
епти..переживаем за конкурента laughing
бомжики все панихиду устраивают от ушедших от них мировых футбольных звезд..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Что то слабовато
Регистрация: 7.11.2012
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:44) #
  • -2
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
Блин, и сюда свинорылый вирус попал, всё переживают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
растёт зенит. не проиграли
Регистрация: 8.09.2011
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:34) #
  • +1
  •  (15)

Где "оно", почему-то отмалчивается.. smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Ну а чего вы хотели. Дзюба же не играл.

кстати а почему он не играл?
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:20) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Что, колченогие, это вам не с детьми играть?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:17) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ну а чего вы хотели. Дзюба же не играл.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 18:09) #
  • +3
  •  (17)

понабрал кучу г.... теперь не может оптималку найти
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:54) #
  • -2
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
а интеллигентишка хде?


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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