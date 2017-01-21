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"Манчестер Сити" приобрел 13-летнего защитника за рекордную сумму

"Манчестер Сити" подписал контракт с 13-летним защитником Финли Бернсом, выступавшим за клуб Первой лиги Англии "Саутенд Юнайтед".

Сумма сделки составила £ 175 тысяч, но в будущем может возрасти до £ 250 тысяч, если Бернс будет успешно выступать за юношескую команду "горожан". Эта сумма стала рекордной для трансфера игрока такого возраста.

Помимо "Манчестер Сити", на футболиста также претендовали "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал". Однако Бернс вместе с семьей выбрал "горожан", так как его впечатлила материальная база академии клуба.

Газета.ru
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 03:36
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