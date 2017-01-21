Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Абрамович может оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России

Структуры российского миллиардера Романа Абрамовича могут начать оказывать помощь РФС, передает "СЭ".

Бизнесмен может проспонсиовать четыре юношеские сборные России, в которых играют в футболисты 1999-го (тренер Михаил Галактионов), 2000-го (тренер Дмитрий Ульянов), 2001-го (тренер Андрей Митин) и 2002-го годов рождения.

Сообщается, что Абрамович не будет полностью финансировать национальные команды, у РФС есть средства на их обеспечение. Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования.
Теги: Абрамович Сборная России
Сегодня, 03:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.