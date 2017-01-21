Вячеслав Караваев отличился за чешскую "Спарту"

Будущий соперник "Ростова" по 1/16 финала Лиги Европы "Спарта" в товарищеском матче встречалась с "Теплице". Встреча закончилась крупной победой пражской команды со счётом 4:0.Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за "Спарту" и два забитых гола.