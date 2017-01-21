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12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (9)
Вячеслав Караваев отличился за чешскую "Спарту"
Будущий соперник "Ростова" по 1/16 финала Лиги Европы "Спарта" в товарищеском матче встречалась с "Теплице". Встреча закончилась крупной победой пражской команды со счётом 4:0.
Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.
Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за "Спарту" и два забитых гола.
Чемпионат
Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.
Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за "Спарту" и два забитых гола.
Чемпионат
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