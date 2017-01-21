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Вячеслав Караваев отличился за чешскую "Спарту"

Будущий соперник "Ростова" по 1/16 финала Лиги Европы "Спарта" в товарищеском матче встречалась с "Теплице". Встреча закончилась крупной победой пражской команды со счётом 4:0.

Один из забитых мячей записал на свой счёт российский защитник "Спарты" Вячеслав Караваев. Остальные голы забили Конате, Албиач и Юлиш.

Всего на счету Караваева в нынешнем сезоне чемпионата Чехии 13 матчей за "Спарту" и два забитых гола.

Чемпионат
Теги: Караваев Спарта
Сегодня, 15:04
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