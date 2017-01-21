Дэвид Мойес: нам не хватает Ламина Коне

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Вест Бромвича" (0:2) в 22 туре АПЛ.



"Мы играли лучше во втором тайме. Но в первой половине встречи соперник наказал нас за наши ошибки. Нам не хватает Ламина Коне в защите. Он оказывает влияние на остальных игроков. Мы делаем много ошибок, и я беру на себя ответственность за это", - цитирует Мойеса ВВС.