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Дэвид Мойес: нам не хватает Ламина Коне

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Вест Бромвича" (0:2) в 22 туре АПЛ.

"Мы играли лучше во втором тайме. Но в первой половине встречи соперник наказал нас за наши ошибки. Нам не хватает Ламина Коне в защите. Он оказывает влияние на остальных игроков. Мы делаем много ошибок, и я беру на себя ответственность за это", - цитирует Мойеса ВВС.
Теги: Мойес Сандерленд Вест Бромвич
Сегодня, 22:25
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