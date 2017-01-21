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Жозе Моуринью: Серхио Ромеро и Давид Де Хеа останутся в "МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не собирается отпускать нынешних голкиперов команды – Давида Де Хеа и Серхио Ромеро.
"Я жду, что они оба останутся на "Олд Траффорд", потому что, по моему мнению, они оба одинаково важны для команды. У меня не может быть лучшего вратаря, чем Давид, у меня не может быть лучшей замены, чем Серхио. Я хочу, чтобы они оба остались", - цитирует специалиста Sky Sports.
"Я жду, что они оба останутся на "Олд Траффорд", потому что, по моему мнению, они оба одинаково важны для команды. У меня не может быть лучшего вратаря, чем Давид, у меня не может быть лучшей замены, чем Серхио. Я хочу, чтобы они оба остались", - цитирует специалиста Sky Sports.
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