Жозе Моуринью: Серхио Ромеро и Давид Де Хеа останутся в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не собирается отпускать нынешних голкиперов команды – Давида Де Хеа и Серхио Ромеро.



"Я жду, что они оба останутся на "Олд Траффорд", потому что, по моему мнению, они оба одинаково важны для команды. У меня не может быть лучшего вратаря, чем Давид, у меня не может быть лучшей замены, чем Серхио. Я хочу, чтобы они оба остались", - цитирует специалиста Sky Sports.