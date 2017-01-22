Хосеп Гвардиола: "Эвертон" бил четыре раза - забил четыре, "Тоттенхэм" бил дважды - забил два

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказал свои эмоции после ничьей с "Тоттенхэмом" (2:2) в матче 22-го тура АПЛ.



"Нарушение на Стерлинге? И первый же ваш вопрос о судьях. Вы же BBC, престижный канал, вы должны говорить о футболе, а не о судьях.



Мы показали великолепный футбол. Обидно, что все так закончилось. Все было против нас. Мы создали много моментов и не давали их создавать сопернику. Нужно было забивать больше, но мы не реализовали свои шансы.



"Эвертон" четыре раза пробил по нашим воротам, забил четыре гола. "Тоттенхэм" сегодня пробил дважды, забил два. Придумать такое невозможно. Все, что нам остается - стараться играть лучше и лучше, продолжать создавать моменты.



Сегодня я расстроен, но я горжусь игрой своей команды, мои игроки не заслуживали подобного", – цитирует Гвардиолу BBC.