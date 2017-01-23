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Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Ивелин Попов: могу сказать точно, что остаюсь в "Спартаке" и хочу выиграть с командой чемпионат
Гранит Джака будет дисквалифицирован на 4 матча
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака должен быть дисквалифицирован на 4 матча, сообщает Goal.com.
Футболист был удален прямой красной карточкой в минувшем поединке против "Бернли" (2:1). Согласно регламенту, после второй красной карточки футболист должен быть отстранен не на 3, а на 4 поединка. Заседания дисциплинарного комитета еще не было, но вряд ли он примет другое решение.
Футболист был удален прямой красной карточкой в минувшем поединке против "Бернли" (2:1). Согласно регламенту, после второй красной карточки футболист должен быть отстранен не на 3, а на 4 поединка. Заседания дисциплинарного комитета еще не было, но вряд ли он примет другое решение.
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