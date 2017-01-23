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Гранит Джака будет дисквалифицирован на 4 матча

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака должен быть дисквалифицирован на 4 матча, сообщает Goal.com.

Футболист был удален прямой красной карточкой в минувшем поединке против "Бернли" (2:1). Согласно регламенту, после второй красной карточки футболист должен быть отстранен не на 3, а на 4 поединка. Заседания дисциплинарного комитета еще не было, но вряд ли он примет другое решение.
Теги: Арсенал
Сегодня, 16:41
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№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну что за геморрой пришел в команду? Второй раз подводит на пустом месте..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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