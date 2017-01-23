Гранит Джака будет дисквалифицирован на 4 матча

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака должен быть дисквалифицирован на 4 матча, сообщает Goal.com.



Футболист был удален прямой красной карточкой в минувшем поединке против "Бернли" (2:1). Согласно регламенту, после второй красной карточки футболист должен быть отстранен не на 3, а на 4 поединка. Заседания дисциплинарного комитета еще не было, но вряд ли он примет другое решение.