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"Лестер" не продаст Леонардо Ульоа в "Алавес"

"Лестер" отказался продавать аргентинского нападающего Леонардо Ульоа в "Алавес" за 2 миллиона евро, сообщает Sky Sports.

Именно столько предложил испанский клуб за 30-летнего футболиста, но получил отказ. "Лестер" планирует получить за своего футболиста несколько больше.
Теги: Лестер Алавес Трансферы
Сегодня, 22:20
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