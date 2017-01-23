"Лестер" не продаст Леонардо Ульоа в "Алавес"

"Лестер" отказался продавать аргентинского нападающего Леонардо Ульоа в "Алавес" за 2 миллиона евро, сообщает Sky Sports.



Именно столько предложил испанский клуб за 30-летнего футболиста, но получил отказ. "Лестер" планирует получить за своего футболиста несколько больше.