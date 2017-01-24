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Артем Ребров: молодому вратарю посидеть рядом с Акинфеевым будет полезнее, чем мне
Вратарь "Спартака" Артём Ребров пояснил смысл своих слов о том, что лучше будет тренироваться в "Спартаке" и проводить время с семьёй, чем сидеть на лавке в сборной.
"У меня не было разговора с Черчесовым. Я же не говорил, что сидеть на скамейке – это унизительно. Можно по-разному трактовать мои слова. Я лишь сказал, как будет лучше для российского футбола. Мне 32 года, у меня двое детей, я почти всё своё время провожу в клубе. Молодому вратарю посидеть рядом с Игорем Акинфеевым будет намного полезнее, чем мне.
Акинфеев – наш вратарский флагман, у него многому можно научиться. Я это видел, пускай другие посмотрят. Тяжело объяснить, чему я научился у Акинфеева. Мне когда-то говорили: "Ну зачем ты сидишь под Кински?". А я увидел, как человек готовится. Ты общаешься и отмечаешь для себя какие-то вещи в тренировочном процессе, в обычной жизни. Я даже смотрел, что он ел – мне было интересно!
Кажется, что это глупости, но я у каждого чему-то учился. Поэтому для молодых вратарей поездка в сборную полезнее, чем для меня, а не потому что я весь такой обиженный. Сейчас ведь много хороших вратарей: молодые Селихов, Крицюк, более опытные Джанаев, Беленов… И опять же, когда ты не играешь в сборной, а через две недели возвращаешься в клуб, то выпадаешь из игрового ритма", - цитирует Реброва "Чемпионат".
"У меня не было разговора с Черчесовым. Я же не говорил, что сидеть на скамейке – это унизительно. Можно по-разному трактовать мои слова. Я лишь сказал, как будет лучше для российского футбола. Мне 32 года, у меня двое детей, я почти всё своё время провожу в клубе. Молодому вратарю посидеть рядом с Игорем Акинфеевым будет намного полезнее, чем мне.
Акинфеев – наш вратарский флагман, у него многому можно научиться. Я это видел, пускай другие посмотрят. Тяжело объяснить, чему я научился у Акинфеева. Мне когда-то говорили: "Ну зачем ты сидишь под Кински?". А я увидел, как человек готовится. Ты общаешься и отмечаешь для себя какие-то вещи в тренировочном процессе, в обычной жизни. Я даже смотрел, что он ел – мне было интересно!
Кажется, что это глупости, но я у каждого чему-то учился. Поэтому для молодых вратарей поездка в сборную полезнее, чем для меня, а не потому что я весь такой обиженный. Сейчас ведь много хороших вратарей: молодые Селихов, Крицюк, более опытные Джанаев, Беленов… И опять же, когда ты не играешь в сборной, а через две недели возвращаешься в клуб, то выпадаешь из игрового ритма", - цитирует Реброва "Чемпионат".
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