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Артем Ребров: молодому вратарю посидеть рядом с Акинфеевым будет полезнее, чем мне

Вратарь "Спартака" Артём Ребров пояснил смысл своих слов о том, что лучше будет тренироваться в "Спартаке" и проводить время с семьёй, чем сидеть на лавке в сборной.

"У меня не было разговора с Черчесовым. Я же не говорил, что сидеть на скамейке – это унизительно. Можно по-разному трактовать мои слова. Я лишь сказал, как будет лучше для российского футбола. Мне 32 года, у меня двое детей, я почти всё своё время провожу в клубе. Молодому вратарю посидеть рядом с Игорем Акинфеевым будет намного полезнее, чем мне.

Акинфеев – наш вратарский флагман, у него многому можно научиться. Я это видел, пускай другие посмотрят. Тяжело объяснить, чему я научился у Акинфеева. Мне когда-то говорили: "Ну зачем ты сидишь под Кински?". А я увидел, как человек готовится. Ты общаешься и отмечаешь для себя какие-то вещи в тренировочном процессе, в обычной жизни. Я даже смотрел, что он ел – мне было интересно!

Кажется, что это глупости, но я у каждого чему-то учился. Поэтому для молодых вратарей поездка в сборную полезнее, чем для меня, а не потому что я весь такой обиженный. Сейчас ведь много хороших вратарей: молодые Селихов, Крицюк, более опытные Джанаев, Беленов… И опять же, когда ты не играешь в сборной, а через две недели возвращаешься в клуб, то выпадаешь из игрового ритма", - цитирует Реброва "Чемпионат".
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 13:36
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№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:46) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Нафига мне сборная,нас и так неплохо кормят ..
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгин - тоже молодой и хороший вратарь
Регистрация: 16.03.2010
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