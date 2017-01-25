Филипп Будковский покинет "Шахтер"

Нападающий донецкого "Шахтера" Филипп Будковский, которого этой зимой вернули из аренды в "Анжи", больше не нужен дончанам, сообщает телеканал "Футбол 1".



Футболист не полетел на второй сбор с командой в Португалию, поэтому в составе "горняков" на вторую часть сезона его не будет. Пока неясно, будет ли игрок продан или же снова отдан в аренду.