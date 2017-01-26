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"Тосно" подписал контракт с воспитанником ЦСКА Денисом Никитиным

"Тосно" заключил контракт сроком на 3,5 года с 19-летним защитником Денисом Никитиным. Футболист - воспитанник ДЮСШ московского ЦСКА, ранее выступавший за курский "Авангард" в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги.

В послужном списке Никитина выступления за молодежные команды столичных ЦСКА и "Локомотива", опыт участия в юношеской Лиге УЕФА. Денис становился победителем молодежного первенства России сезона 2015/2016 года.

"Тосно"
Теги: Тосно
Сегодня, 13:09
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