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Георгий Черданцев: футбол по "сопке" никогда не смотрел и смотреть не буду

Телеведущий и комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев рассказал о состоянии дел на спортивном телевидении.

– Когда последний раз футбол по "сопке" смотрели?

– Я футбол по "сопке" не смотрел никогда и смотреть не буду. По принципиальным соображениям. Конкретно из-за "сопки" лично я и моя семья не дозаработала большое количество денег. Как и мои коллеги. Фактически обворовывали нас, людей, работающих в индустрии.

Все, что было украдено у "НТВ-Плюс", было украдено у сотрудников. Недозарабатывались деньги, которые могли пойти на развитие канала, улучшение качества картинки, покупку новых телевизионных прав и многое другое. Поскольку нас в прямом смысле обворовывали годами, у меня к пиратству трансляций абсолютно негативное отношение.

– Кого из коллег вы можете назвать друзьями?

– У нас есть закрытый чат, в котором 8 человек. Мы общаемся, периодически куда-то выезжаем вместе. У нас дружат жены и дети. Не слежу, что там пишут про наши взаимоотношения. Но надо понимать, что среди нас есть люди разного возраста. Многие комментаторы не проводят в комнате "8-16" много времени – с айпадом можно подготовиться к репортажу в кафе.

Стереотип о том, что наш коллектив похож на змеиный клубок, где все друг друга жалят – это огромное преувеличение. Вдобавок у нас немного поменялся состав участников, поэтому нынешнюю атмосферу можно назвать более чем дружественной и творческой. Поэтому я и не читаю современный интернет – это всемирная клоака и психиатрический случай. Не имеет никакого отношения ни к медиа, ни к СМИ. Раньше люди писали в туалете или на заборе, а теперь в интернете.

– Легко любить российский футбол, зная обо всех подводных камнях и непубличных процессах?

– Говорю абсолютно честно: если бы я знал о российском футболе столько, сколько знают отдельные люди (которые действительно знают), то это бы все равно моей любви к этому виду спорта не изменило. К счастью, я еще очень многого не знаю. Много общаюсь с футбольными и околофутбольными людьми. И прекрасно знаю, что надо задавать как можно меньше лишних вопросов. Именно поэтому за 15 лет в футболе нет людей, которые со мной бы не общались или отворачивались

Футбол, что бы о нем не говорили, все равно завораживает. Когда приходишь на стадион, когда погружаешься в атмосферу. Хорошо это или плохо не знаю, но для многих футбол – это жизнь. Моя задача усилить это чувство и развить. Разочаровывать их в главном увлечении я бы не хотел.

Бизнес-Онлайн
Теги: Черданцев
Сегодня, 14:43
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