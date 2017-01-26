Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:30
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (2)
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (2)
11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов
Зима – время отдохнуть от российского футбола, простые болельщики обычно следят за сборами разве что своей любимой команды, да и то невнимательно. Но в этом году в спаррингах российских клубов с румынскими происходят аномалии, которые вы могли пропустить и о которых рассказывает Rusfootball.info.
Несмотря на небольшую болельщицкую базу и отсутствие больших спортивных успехов, «Урал» является одним из главных ньюсмейкеров межсезонья. Григорию Иванову не удалось уговорить Романа Широкова возобновить карьеру, сын Александра Тарханова возглавил уральскую молодёжку, спортивный директор Рохус Шох покинул клуб, Вадим Скрипченко был вызван на допрос в полицию по поводу матча «Урал» – «Терек», Пабло Фонтанельо не согласился с партнёром по команде Чисамбой Лунгу и заявил, что в той встрече выкладывался по максимуму...
На этой неделе «Урал» снова был вынужден отпираться от подозрений в договорняке: бельгийская организация Federbet, выявляющая потенциально договорные матчи на основе отслеживания букмекерских ставок, заявила, что на игру «Урала» с румынской «Астрой» (2:4) шёл поток ставок на предложение «Астра» забьёт не менее 4 голов и выиграет». В принципе, ничего нового для «Урала»: такая ставка оказалась бы выигрышной и в игре против «Терека».
На сей раз помимо стандартного официального отбрыкивания отметился классной самоиронией.
***
Ну а пока «Урал» узнавал второго соперника, с которым ему предстоит сыграть дого... ой, контрольный матч, стало известно, что Federbet обратила внимание на встречу другого российского клуба с другим румынским. «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2 с «Пандурием».
За 10 минут до перерыва на гол в 1-м тайме давали коэффициент 1,61. В итоге судья назначил 2 страннейших пенальти: в обоих случаях стандарт, в обоих случаях игроки атакующей команды не падают, не апеллируют к арбитру, но тот указывает на точку. При этом после безголевых 35 минут игры ставка на «тотал больше 2.5 голов» стоила всего 1.4!
***
«Амкар» на сборах отметился не только вручением футболки клуба Самюэлю Это’О (британское издание Daily Mail повелось и даже написало новость о новом переходе камерунца). Соперником пермяков по спарринга был румынский (вот неожиданность!) клуб «Ботошани».
Пермяки проиграли 0:3, причём 2 мяча пропустили с пенальти. По словам Гаджи Гаджиева, в первом случае Салугин фолил до штрафной, во втором – нарушали правила и вовсе гости. Судью не смутило и то, что на 6-й (!) добавленной к первому (!!) тайму минуте Хомич отбил пенальти – арбитр заставил перебить (!!!) 11-метровый. Если до начала игры коэффициент на «тотал больше 2.5 голов» составлял нормальные 1.9, то к 24-й минуте при счёте 0:0 взял и упал до 1.57, хотя должен был, напротив, расти.
***
Начинающий тренер Сергей Семак получил полезный опыт в условиях, приближённых к реалиям РФПЛ. Думается, если его команда получит в свои ворота такой же пенальти в официальном матче, то тренер, который ввёл в команде штраф за мат, пустит в ход многоэтажные обороты.
О странных ставках и коэффициентах на игру «Уфа» – «Клуж» вроде бы ничего не сообщалось, но хронологически именно этот матч открыл череду паранормальных судейских решений в играх наших команд с румынскими. В итоге уфимцы проиграли со счётом 0:2, а выиграли в вышеперечисленных играх, судя по всему, судьи и те, кто за ними стоит.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Несмотря на небольшую болельщицкую базу и отсутствие больших спортивных успехов, «Урал» является одним из главных ньюсмейкеров межсезонья. Григорию Иванову не удалось уговорить Романа Широкова возобновить карьеру, сын Александра Тарханова возглавил уральскую молодёжку, спортивный директор Рохус Шох покинул клуб, Вадим Скрипченко был вызван на допрос в полицию по поводу матча «Урал» – «Терек», Пабло Фонтанельо не согласился с партнёром по команде Чисамбой Лунгу и заявил, что в той встрече выкладывался по максимуму...
На этой неделе «Урал» снова был вынужден отпираться от подозрений в договорняке: бельгийская организация Federbet, выявляющая потенциально договорные матчи на основе отслеживания букмекерских ставок, заявила, что на игру «Урала» с румынской «Астрой» (2:4) шёл поток ставок на предложение «Астра» забьёт не менее 4 голов и выиграет». В принципе, ничего нового для «Урала»: такая ставка оказалась бы выигрышной и в игре против «Терека».
На сей раз помимо стандартного официального отбрыкивания отметился классной самоиронией.
***
Ну а пока «Урал» узнавал второго соперника, с которым ему предстоит сыграть дого... ой, контрольный матч, стало известно, что Federbet обратила внимание на встречу другого российского клуба с другим румынским. «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2 с «Пандурием».
За 10 минут до перерыва на гол в 1-м тайме давали коэффициент 1,61. В итоге судья назначил 2 страннейших пенальти: в обоих случаях стандарт, в обоих случаях игроки атакующей команды не падают, не апеллируют к арбитру, но тот указывает на точку. При этом после безголевых 35 минут игры ставка на «тотал больше 2.5 голов» стоила всего 1.4!
***
«Амкар» на сборах отметился не только вручением футболки клуба Самюэлю Это’О (британское издание Daily Mail повелось и даже написало новость о новом переходе камерунца). Соперником пермяков по спарринга был румынский (вот неожиданность!) клуб «Ботошани».
Пермяки проиграли 0:3, причём 2 мяча пропустили с пенальти. По словам Гаджи Гаджиева, в первом случае Салугин фолил до штрафной, во втором – нарушали правила и вовсе гости. Судью не смутило и то, что на 6-й (!) добавленной к первому (!!) тайму минуте Хомич отбил пенальти – арбитр заставил перебить (!!!) 11-метровый. Если до начала игры коэффициент на «тотал больше 2.5 голов» составлял нормальные 1.9, то к 24-й минуте при счёте 0:0 взял и упал до 1.57, хотя должен был, напротив, расти.
***
Начинающий тренер Сергей Семак получил полезный опыт в условиях, приближённых к реалиям РФПЛ. Думается, если его команда получит в свои ворота такой же пенальти в официальном матче, то тренер, который ввёл в команде штраф за мат, пустит в ход многоэтажные обороты.
О странных ставках и коэффициентах на игру «Уфа» – «Клуж» вроде бы ничего не сообщалось, но хронологически именно этот матч открыл череду паранормальных судейских решений в играх наших команд с румынскими. В итоге уфимцы проиграли со счётом 0:2, а выиграли в вышеперечисленных играх, судя по всему, судьи и те, кто за ними стоит.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.