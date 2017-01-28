Александр Селихов: лучший вратарь? Нравится Беленов, но по статистике, конечно, это Акинфеев

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:46
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (2)
Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов (2)
03:21
Артем Дзюба: забил два гола китайскому клубу, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились" (4)
Артем Дзюба: забил два гола китайскому клубу, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились" (4)
Вчера 23:49
На стадионе "Динамо" началась реставрация барельефов советского скульптора Сергея Меркурова (4)
На стадионе "Динамо" началась реставрация барельефов советского скульптора Сергея Меркурова (4)
Вчера 23:07
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (4)
Константин Лепёхин: "Зенит" будет платить Ивановичу 5 млн евро? В чемпионате России никто не достоин таких денег (4)
Вчера 23:05
Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре игры
Арсен Венгер дисквалифицирован на четыре игры
Вчера 23:05
"Спартак" проявляет интерес к Вячеславу Караваеву (22)
"Спартак" проявляет интерес к Вячеславу Караваеву (22)
Вчера 23:04
Агент: Давыдов в "Уфе"? Впервые слышу
Агент: Давыдов в "Уфе"? Впервые слышу
Вчера 22:44
Евгений Алдонин: Луческу? Сразу видна рука мастера (7)
Евгений Алдонин: Луческу? Сразу видна рука мастера (7)
Вчера 22:27
Александр Филимонов посетил музей "Спартака" (4)
Александр Филимонов посетил музей "Спартака" (4)
Вчера 22:20
Радамель Фалькао отказал трем китайским клубам (1)
Радамель Фалькао отказал трем китайским клубам (1)
Вчера 22:16
"Зенит" благодаря голу Эрнани обыграл "Волеренгу" (12)
"Зенит" благодаря голу Эрнани обыграл "Волеренгу" (12)
Вчера 20:53
Андрей Коробка: речи о ликвидации "Кубани" не идет (1)
Андрей Коробка: речи о ликвидации "Кубани" не идет (1)
Вчера 20:21
"Сент-Этьен" арендовал у "Болоньи" Энтони Мунье
"Сент-Этьен" арендовал у "Болоньи" Энтони Мунье
Вчера 20:07
К Кубку конфедераций в Москве объявления в метро будут дублироваться на английском языке
К Кубку конфедераций в Москве объявления в метро будут дублироваться на английском языке
Александр Селихов: лучший вратарь? Нравится Беленов, но по статистике, конечно, это Акинфеев
Новичок "Спартака" Александр Селихов рассказал, что в детстве старался равняться на вратаря красно-белых Стипе Плетикосу.
- Читал, что вы восхищались ван дер Саром, Плетикосой, Овчинниковым на Euro-2004. Кто в детстве был номером один?
- Кумиром назову Плетикосу. Мне он очень понравился, когда я был в "Спартаке" и подавал ему мячи. Тогда стал равняться именно на его игру, что-то у него подсматривать. Сейчас время от времени с ним общаемся, и какие-то моменты Стипе подсказывает.
- Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?
- По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.
- Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.
- Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни - лидер.
- Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?
- Допускаю. В "Спартаке" с удовольствием всю карьеру провел бы.
- Раньше не раз доводилось слышать, что с удовольствием сыграли бы почему-то в "Малаге".
- Просто мне по нраву эти клуб и город. Мы поблизости проводили сборы - и в молодежке, и в "Амкаре". Такой старенький населенный пункт, спокойный. Марбелья рядом. И испанская примера нравится, передает слова Селихова "СЭ".
- Читал, что вы восхищались ван дер Саром, Плетикосой, Овчинниковым на Euro-2004. Кто в детстве был номером один?
- Кумиром назову Плетикосу. Мне он очень понравился, когда я был в "Спартаке" и подавал ему мячи. Тогда стал равняться именно на его игру, что-то у него подсматривать. Сейчас время от времени с ним общаемся, и какие-то моменты Стипе подсказывает.
- Сегодня лучшим вратарем страны считаете Акинфеева или кого-то другого?
- По манере нравится Саня Беленов. Но по статистике, конечно, это Акинфеев.
- Какие качества хотели бы у него позаимствовать? Роман Герус сказал, что напоминаете его своей уверенностью.
- Хотелось бы перенять психологию. У Акинфеева она бешеная! Это видно. Чувствуется, что по жизни - лидер.
- Акинфеев так и не уехал за границу. Допускаете, что и вы останетесь в России до окончания карьеры?
- Допускаю. В "Спартаке" с удовольствием всю карьеру провел бы.
- Раньше не раз доводилось слышать, что с удовольствием сыграли бы почему-то в "Малаге".
- Просто мне по нраву эти клуб и город. Мы поблизости проводили сборы - и в молодежке, и в "Амкаре". Такой старенький населенный пункт, спокойный. Марбелья рядом. И испанская примера нравится, передает слова Селихова "СЭ".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.