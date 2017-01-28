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Футболисты «Астры» и «Погони» не забивают 3 пенальти и не дают подставным судьям повторить трюки из матчей российских клубов

Пару дней назад Rusfootball.info рассказал и показал Вам, какая чертовщина творится в контрольных матчах наших клубов с румынскими: судья ставили пенальти просто так и в случае промаха заставляли их перебивать. Но игроки «Астры» и «Погони» нашли управу на арбитров, превратив происходящее в фарс.

При этом сами футболисты польского и австрийского клубов не ставили на «тотал меньше» (по крайней мере, по итогам всего матча) - игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Погони».

Первый пенальти арбитр заставил пробить дважды, но своего не добился.



11-метровый в противоположные ворота на видео можно смотреть с 1.55 - забивать его не было ни малейшего желания и у игроков «Погони».

Сегодня, 10:46
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
игроки - мужики
а вот сама ситуация...это уже какой-то фарс.очень надеюсь, что на счет судей проверку организуют.и в целом румын, коли частенько именно они светятся


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Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:04) #
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Регистрация: 7.03.2016
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