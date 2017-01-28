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Евгений Ловчев: может, у Семина Прудников и заиграет
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в "Локомотив" нападающего Александра Прудникова.
"Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и всё.
Хотя, например, в "Амкаре", у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Семина получится. Но по большому счёту такой трансфер – это экономия средств. "Локо" нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.
Всё-таки "Локомотив" и Сёмин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у "Зенита", – цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и всё.
Хотя, например, в "Амкаре", у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Семина получится. Но по большому счёту такой трансфер – это экономия средств. "Локо" нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.
Всё-таки "Локомотив" и Сёмин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у "Зенита", – цитирует Ловчева "Советский спорт".
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