Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Ловчев: может, у Семина Прудников и заиграет

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход в "Локомотив" нападающего Александра Прудникова.

"Прудников – золотой мальчик юношеской команды Колыванова, которая в середине 2000-х выиграла чемпионат Европы. Но этот парень ожиданий не оправдал. Ходит по командам, да и всё.

Хотя, например, в "Амкаре", у опытного Гаджиева, даже Прудников прилично играл. Возможно, и у Семина получится. Но по большому счёту такой трансфер – это экономия средств. "Локо" нужен один, но хороший нападающий. А когда человек не принадлежит ни одному клубу, у него за душой нет рвения.

Всё-таки "Локомотив" и Сёмин ассоциируются с командой, которая оставила в истории российского футбола заметный след. Но возможность подписания таких футболистов, как Прудников, говорит о том, что кто-то наверху не понимает или не видит, что происходит. Отношение такое: команда существует – и бог с ней. А важно, чтобы у клуба был такой болельщик, как Миллер у "Зенита", – цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Прудников Локомотив
Сегодня, 11:11
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (0)

Дзюба и Прудников должны играть вместе
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:14) #
  • -2
  •  (2)

пора бы уже локо перестать быть приютом для отбракованных поросей. почему болельщики молчат? их такое положение дел устраивает? шли бы уж за спартак болеть. а то смелости только на травлю женщин хватает. смородская не даст соврать.
Регистрация: 7.03.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.