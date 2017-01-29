Фелипе Луис: "Алавес" нас удивил

Защитник "Атлетико" Фелипе Луис прокомментировал ничью своей команды в матче против "Алавеса" (0:0) в 20 туре Примеры.



"Алавес" нас удивил. Соперник провел отличную игру. Мы же свой футбол так и не показали. Это не так игра, которую мы хотели показать. Будем думать, как улучшить свою игру. Сегодня мы хотели победить", - приводит его слова официальный сайт клуба.