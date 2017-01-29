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Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона

Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".

- О переходе Оланаре:

На безрыбье и рак рыба, видимо. Наверное, более качественного футболиста сейчас приобрести не можем. В свой первый период он себя не особенно показал. Возможно, Аарон немного повзрослел, может что-то и получится дельное, но на него нужно посмотреть в товарищеских матчах. Допускаю, что нигериец является травмоподверженным игроком, с учётом серьёзного повреждения колена в 22 года. Хотя, с другой стороны, он молодой...

Ну нет у команды возможности приобрести футболиста европейского уровня, придётся играть тем, что есть. Ласина Траоре так команде и не подошёл, возможно, в ближайшие дни он и вовсе уйдёт. У нас всё нормально в обороне и в средней линии... в атаке будем обходиться полузащитниками, ничего страшного, такая система существует, и Гончаренко прекрасно знает, что нужно делать в этой ситуации.

- О возвращении Виктора Васина:

Ему пора было возвращаться. Поиграл, опыт приобрёл, для этого его и отдали в аренду "Уфе". Там он окреп, теперь может пригодиться и ЦСКА. Первое возвращение из "Мордовии" было безуспешным? Думаю, сейчас Виктора вернули в основной состав. Игнашевичу тяжеловато, как мне кажется, хотя и он может пригодиться. В любом случае, будет решать тренер.

- О возвращении Витинью:

Не верю я в него как-то. Какой-то он несобранный, безынициативный, не чувствую в нём бойцовского характера, а без этого в футбол играть нельзя. Не может ведь игрок выйти и сказать сопернику: "Не трогай меня, а я не трону тебя". В футболе без борьбы никуда, а бразилец, как я чувствую, на борьбу не способен.

- О трансферном окне для ЦСКА:

Думаю, в целом, команда укрепилась лучше, чем от неё ожидали. Не могу сказать, насколько сильнее стала команда, но многое может получиться. Молодые футболисты вроде Чалова и Жемалетдинова будут на подхвате, возможно, Оланаре раскроется. У этих ребят желание играть есть, а всё остальное придёт. Думаю, у ЦСКА будет всё нормально.

- О борьбе за чемпионство:

Применительно к ЦСКА об этом рассуждать можно будет только после первых нескольких игр после зимней паузы. Сейчас об этом говорить рано, ведь пришёл новый тренер, новые игроки... чемпионство... не знаю, но в тройке мы будем обязательно, в этом я не сомневаюсь. Но, учитывая имеющееся нападение... не уверен, что сейчас можно рассуждать о золотых медалях.
Теги: Пономарев Витиньо ЦСКА
Сегодня, 10:15
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11
(1)
№11 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: gena26
ЦСКа ждет участь середнячка, в этом году будет 5-ым. Иа-иа-иа

Хватит свою участь нам приписывать, мечтатели)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:28) #
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Если только снизу.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Цитата: Крикс
В этом никто из здравомыслящих и не сомневается.Вот на счёт нас,я сомневаюсь.Эти шапкозакидательские настроения нам весной аукнутся.Хотелось бы хоть в тройку войти,но вряд ли.

Ой опять конебомж сделал себе левый акаунт и косит под нашего:)до чего же вы жалкие

Хм!Если я реально оцениваю состояние наших дел,то сразу конебомж?! А если буду слепо петь дифирамбы команде,то буду выглядеть истинным спартачом? Ущербная логика.Пока в команде кроме эмоций и изрядного везения ничего нового не произошло.Везение рано или поздно кончится,эмоции иссякнут.Вот тогда и посмотрим на что мы годны.
Регистрация: 4.11.2016
№8 Написал: Ditrih (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уплочено!)))
Регистрация: 1.06.2014
№7 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
«Ростов»
"....Думаю, в целом, команда укрепилась лучше, чем от неё ожидали"
Считаю такое заявление, мягко говоря, не серьезным. Пришли игроки, которые уже играли в ЦСКА и ничего не показали (естественно от них избавились /Оланаре/ или отдали в аренду /Витиньо, Васин/). ЦСКА нужно было взять Будковского, а не Оланаре.

Если ЦСКА удастся отстоять место в тройке, то это будет большим успехом для команды.
Регистрация: 30.11.2015
№6 Написал: vlees (Сегодня, 10:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Крикс
В этом никто из здравомыслящих и не сомневается.Вот на счёт нас,я сомневаюсь.Эти шапкозакидательские настроения нам весной аукнутся.Хотелось бы хоть в тройку войти,но вряд ли.

Ой опять конебомж сделал себе левый акаунт и косит под нашего:)до чего же вы жалкие
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 10:51) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
В этом никто из здравомыслящих и не сомневается.Вот на счёт нас,я сомневаюсь.Эти шапкозакидательские настроения нам весной аукнутся.Хотелось бы хоть в тройку войти,но вряд ли.
Регистрация: 4.11.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:42) #
  • -5
  •  (7)

на посошок
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: vlees (Сегодня, 10:26) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Может быть,но в след году точно вылетят,будем объективны друзья.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: ЧерноГолубые (Сегодня, 10:23) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
конЭшно... если пончик статью перебьёт.... со 117 на 131...
прювЭт подмАсковный колхозник любитель лохматых сейфов и смЯ тайны....)
Регистрация: 29.01.2017
№1 Написал: gena26 (Сегодня, 10:22) #
  • -9
  •  (11)

ЦСКа ждет участь середнячка, в этом году будет 5-ым. Иа-иа-иа
Регистрация: 14.01.2017
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