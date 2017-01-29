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Владимир Пономарёв: ЦСКА обязательно будет в тройке по итогам сезона
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал возвращение в команду Аарона Оланаре, а также уже совершённые трансферные сделки "армейцев".
- О переходе Оланаре:
На безрыбье и рак рыба, видимо. Наверное, более качественного футболиста сейчас приобрести не можем. В свой первый период он себя не особенно показал. Возможно, Аарон немного повзрослел, может что-то и получится дельное, но на него нужно посмотреть в товарищеских матчах. Допускаю, что нигериец является травмоподверженным игроком, с учётом серьёзного повреждения колена в 22 года. Хотя, с другой стороны, он молодой...
Ну нет у команды возможности приобрести футболиста европейского уровня, придётся играть тем, что есть. Ласина Траоре так команде и не подошёл, возможно, в ближайшие дни он и вовсе уйдёт. У нас всё нормально в обороне и в средней линии... в атаке будем обходиться полузащитниками, ничего страшного, такая система существует, и Гончаренко прекрасно знает, что нужно делать в этой ситуации.
- О возвращении Виктора Васина:
Ему пора было возвращаться. Поиграл, опыт приобрёл, для этого его и отдали в аренду "Уфе". Там он окреп, теперь может пригодиться и ЦСКА. Первое возвращение из "Мордовии" было безуспешным? Думаю, сейчас Виктора вернули в основной состав. Игнашевичу тяжеловато, как мне кажется, хотя и он может пригодиться. В любом случае, будет решать тренер.
- О возвращении Витинью:
Не верю я в него как-то. Какой-то он несобранный, безынициативный, не чувствую в нём бойцовского характера, а без этого в футбол играть нельзя. Не может ведь игрок выйти и сказать сопернику: "Не трогай меня, а я не трону тебя". В футболе без борьбы никуда, а бразилец, как я чувствую, на борьбу не способен.
- О трансферном окне для ЦСКА:
Думаю, в целом, команда укрепилась лучше, чем от неё ожидали. Не могу сказать, насколько сильнее стала команда, но многое может получиться. Молодые футболисты вроде Чалова и Жемалетдинова будут на подхвате, возможно, Оланаре раскроется. У этих ребят желание играть есть, а всё остальное придёт. Думаю, у ЦСКА будет всё нормально.
- О борьбе за чемпионство:
Применительно к ЦСКА об этом рассуждать можно будет только после первых нескольких игр после зимней паузы. Сейчас об этом говорить рано, ведь пришёл новый тренер, новые игроки... чемпионство... не знаю, но в тройке мы будем обязательно, в этом я не сомневаюсь. Но, учитывая имеющееся нападение... не уверен, что сейчас можно рассуждать о золотых медалях.
- О переходе Оланаре:
На безрыбье и рак рыба, видимо. Наверное, более качественного футболиста сейчас приобрести не можем. В свой первый период он себя не особенно показал. Возможно, Аарон немного повзрослел, может что-то и получится дельное, но на него нужно посмотреть в товарищеских матчах. Допускаю, что нигериец является травмоподверженным игроком, с учётом серьёзного повреждения колена в 22 года. Хотя, с другой стороны, он молодой...
Ну нет у команды возможности приобрести футболиста европейского уровня, придётся играть тем, что есть. Ласина Траоре так команде и не подошёл, возможно, в ближайшие дни он и вовсе уйдёт. У нас всё нормально в обороне и в средней линии... в атаке будем обходиться полузащитниками, ничего страшного, такая система существует, и Гончаренко прекрасно знает, что нужно делать в этой ситуации.
- О возвращении Виктора Васина:
Ему пора было возвращаться. Поиграл, опыт приобрёл, для этого его и отдали в аренду "Уфе". Там он окреп, теперь может пригодиться и ЦСКА. Первое возвращение из "Мордовии" было безуспешным? Думаю, сейчас Виктора вернули в основной состав. Игнашевичу тяжеловато, как мне кажется, хотя и он может пригодиться. В любом случае, будет решать тренер.
- О возвращении Витинью:
Не верю я в него как-то. Какой-то он несобранный, безынициативный, не чувствую в нём бойцовского характера, а без этого в футбол играть нельзя. Не может ведь игрок выйти и сказать сопернику: "Не трогай меня, а я не трону тебя". В футболе без борьбы никуда, а бразилец, как я чувствую, на борьбу не способен.
- О трансферном окне для ЦСКА:
Думаю, в целом, команда укрепилась лучше, чем от неё ожидали. Не могу сказать, насколько сильнее стала команда, но многое может получиться. Молодые футболисты вроде Чалова и Жемалетдинова будут на подхвате, возможно, Оланаре раскроется. У этих ребят желание играть есть, а всё остальное придёт. Думаю, у ЦСКА будет всё нормально.
- О борьбе за чемпионство:
Применительно к ЦСКА об этом рассуждать можно будет только после первых нескольких игр после зимней паузы. Сейчас об этом говорить рано, ведь пришёл новый тренер, новые игроки... чемпионство... не знаю, но в тройке мы будем обязательно, в этом я не сомневаюсь. Но, учитывая имеющееся нападение... не уверен, что сейчас можно рассуждать о золотых медалях.
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