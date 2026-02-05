Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
Атырау2 тайм
Сочи
2 - 1 2 1
ФакелИдёт
Локомотив
15:30
УралНе начат
Акрон
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Балтика
17:00
ОрдабасыНе начат

Полузащитник "Краснодара" переходит в ЦСКА - источник

Полузащитник Данила Козлов в ближайшее время сменит клуб и продолжит карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, клубы обсуждают последние детали сделки, после чего трансфер может быть официально оформлен.

В "Краснодар" Козлов перебрался летом 2024 года из "Балтики" за € 1,25 млн. За это время 21-летний футболист провёл 51 матч, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

"Краснодар" после 18 туров имеет в активе 40 очков и идёт на первой строчке в таблице. ЦСКА, у которого в копилке 36 баллов, располагается на четвёртой позиции.

